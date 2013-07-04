再送-新規上場日程一覧（4日現在）

(検索コードを追加して再送しました) 注）市場名略称：東１＝東証１部、東２＝東証２部、東マ＝東証マザーズ 東Ｒ＝東証不動産投資信託証券 東Ｐ＝東証ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ 大１＝大証１部、大２＝大証２部、ＪＱ＝ジャスダック 大べ＝大証ベンチャーファンド市場 名１＝名証１部、名２＝名証２部 名セ＝名証成長企業市場（セントレックス） 札＝札証、ＡＭ＝札証アンビシャス 福＝福証、福Ｑ＝福岡Ｑ─Ｂｏａｒｄ市場 所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東マ フォトクリエイト 6075 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/10 10万株・10万株（3万株） 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 1670 1470─1670 ＳＢＩ証券 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東マ 夢展望 3185 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/10 30万株・10.03万株(6万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 2600 2400─2600 野村証券 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東Ｒ 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 3287 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/12 19000・なし(950) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 51万 49万─51万 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東マ ネクステージ 3186 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/30 63.7万株・8万株(10.75万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 7/19 7/9 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東Ｐ ＨＡＢＩＴＡ ＣＲＡＦＴ 1427 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/31 なし・なし(なし) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東１ ビットアイル 3811 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （主幹事） 7/9 221.72万株・288万株（76.45万株） 三菱ＵＦＪＭＳ （既上場市場） （公開価格） ＪＱ 934 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東１ ヒト・コミュニケーションズ 3654 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （主幹事） 7/24 （既上場市場） 東２ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東１ ブレインパッド 3655 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （主幹事） 7/25 （既上場市場） 東マ ------------------ ------------------------------------- -----------