〔ＦＥＤフォーカス〕バーナンキ議長の異例会見、ＦＲＢの言葉への信頼揺らぐ

[ワシントン/ニューヨーク 3日 ロイター] - 注意を要する微妙な計画を公の場で説明する試みは、勇敢な決断だったかもしれない。ただ、ウォール街の場中の会見でメッセージが誤解されるリスクは高かった。そしてまさにその誤解が起こった。

6月19日の米連邦公開市場委員会(FOMC)会見後、バーナンキFRB議長は、生中継のテレビカメラを前に、精緻に構成された声明文の文言に頼ることなく、大規模な景気刺激策の縮小を開始し、最終的に終了する計画を説明した。しかし、FOMC声明文よりもかなり踏み込んだ政策指針を示すことを認めた当局の異例の判断は、完全に裏目に出た。

会見を受け、金融市場はFRBが来年後半に利上げを開始すると予想。それはFRBの想定時期よりも早く、FRB当局者は先週、火消しに奔走した。

それは、金利や債券買い入れ縮小開始時期に関する期待を管理するFRBの能力の限界を露呈したコミュニケーション上のつまづきを最も印象付けるものとなった。

ニューヨーク連銀のダドリー総裁は6月27日、意思疎通の失敗について記者に問われると「FRBとしては率直かつ非常に明確に市場に意思を伝えようとしており、それがヒントと誤解されるのはわれわれの意図するところではない」と答えた。

ここ1週間でロイターが取材した複数のFRB当局者は、市場がFRBのメッセージを誤解したと考えていることを認識していると述べ、歓迎されないメッセージを発信したことへの批判を甘んじて受ける姿勢を示した。ただ、経済の転換期におけるコミュニケーションの難しさを踏まえると、今後のボラティリティについては避けられない部分もあるとの見方を示した。当局者らは氏名の公表は拒否した。

一部の人々には、こうした発言は懸念すべきものだ。金利がゼロに近いなか、コミュニケーションは経済活動支援に向けて借り入れコストを抑えるための中心的なツールとなる。間違ったシグナルは市場の金利を上昇させ、経済成長を失速させるリスクがある。

<タカ派バイアス>

2006年のバーナンキ議長就任以来、メッセージの明瞭さを誇りとしてきたFRBが最近、意思疎通でつまづくケースが相次いでいる。

当局者は5月1日のFOMC会合後の声明文で、現行月額850億ドルの債券買い入れペースについて「加速もしくは減速させる用意がある(prepared to increase or reduce the pace of its purchases)」という文言を追加。この変更は当初、FOMCのスタンスがハト派的、量的緩和の継続あるいは緩和拡大にさえ向かっていると受け止められた。しかし、3週間後の5月22日に公表されたFOMC議事録では、よりタカ派色の強い政策協議がなされていたことが明らかになった。

この5月22日に、FRBはコミュニケーションで再びつまづくことになる。

バーナンキ議長はこの日、議会証言に臨んだ。議長が読み上げた原稿は金融刺激策の解除が早すぎる場合の危険性を警告する内容で、明らかにハト派的なコメントだった。しかし、議員との質疑応答セッションに入ると議長の姿勢は一転。「今後数回の会合で購入のペースを減速させることは可能」と述べたことで、世界に衝撃が走った。金融市場では大規模な資金の巻き戻しが起こり、世界の株式市場で5月末までに時価1兆ドル超が消失。市場が落ち着きを取り戻した先週初めまでに、消失額は2兆7500億ドルに達した。

米10年債利回りは大幅に上昇。先週は2年ぶり高水準の2.6%を記録し、5月初めの水準から1%ポイント上昇。住宅ローンなど消費者の借り入れコストも押し上げられた。米債券市場の損失はここ4週間で7500億ドルを超えた。

当然ながら、FRBは2008年の金融危機以降、国債およびエージェンシー(政府機関)発行モーゲージ債(MBS)の異例の規模での買い入れを通じて国内経済に大量の資金を供給してきたため、供給ペースを落とす動きは何であれ、その伝達方法にかかわらず、市場の乱高下をもたらす運命にあるのかもしれない。

実際に、今回起きた市場の急落は、ニューヨーク連銀のダドリー総裁をはじめとするFRB当局者がFRBの一連のメッセージに過剰反応した投資家の説得に努めたことで先週ようやく落ち着いた。

ウェストパック銀(シドニー)の為替・金利ストラテジストのショーン・キャロウ氏は「微妙なメッセージを望まない市場に対して微妙なメッセージを伝えようとしたことが今回の問題の一要素だ。ヘッジファンドのマネジャー、あるいは他の投資家も、次回は大型トレードを望んでいる」と述べた。

バーナンキ議長が予想通り来年1月の任期満了をもって退任した場合の後継者をめぐる憶測が飛び交うなか、今回の混乱で、着実な判断で知られるFRBの評判にも傷が付いた。

来週10日公表される6月のFOMC会合の議事録では、FOMCの見解について正式な投票を行ったうえで、会合後に出す声明文にそれを明記する方法を取らず、バーナンキ議長に会見の場であれほど複雑なメッセージを伝えさせた当局の判断過程が明らかになる可能性がある。それと同時に、議事録でFOMCメンバー内の深刻な意見対立がさらに鮮明になった場合、市場は一段と混乱する可能性がある。

<市場への理解>

市場は債券買い入れ縮小と利上げを関連付けているため、将来同じ事態が起きた場合、低調な景気回復を台無しにするリスクがある。金利の急上昇と株価と債券価格の急落は投資家や消費者、企業の信頼感を揺るがしかねず、新築住宅から工業用設備に至るあらゆるものへの消費が減退する可能性がある。

リッチモンド地区連銀のラッカー総裁は先週、「より良い意思疎通は可能だったと思う」と振り返り、「市場が(FRBの)今後の資産買い入れについて考えを見直すときに、利上げ時期については再考しないように期待することは求めすぎだった」と述べた。

バーナンキ議長は、6月19日のFOMC会合後の記者会見で、「FOMCは現時点で、年内に月次の資産買い入れペースを緩めることが適切と考えている。その後の指標が現在のわれわれの経済見通しに引き続きほぼ沿った内容となれば、来年上期を通じて買い入れを慎重なペースで縮小していき、年央頃に停止するだろう」と発言。議長はまた、低金利を2015年まで維持するFRBの見通しのほか、FRBの3兆4000億ドルのバランスシートの縮小に向けたより長期の計画を示した。

ブラックロック・インベストメント・インスティチュートのシニアディレクター、ピーター・フィッシャー氏は、これについて「将来に関するガイダンスの3つの異なる要素だ」と述べ、「この業界に長くいるが、債券市場の関係者はそこまで賢くない。われわれはガイダンスのすべてを織り込むことはできない」と指摘。「議長が意思疎通に失敗したとは思わない。彼らは野心的すぎたのだと思う」と述べた。

セントルイス地区連銀は6月21日、19日のFOMCでブラード総裁が反対票を投じたことに関連して声明を発表。この中で、バーナンキ議長に資産買い入れの縮小計画を示すことを認めたFOMCの決定を「不適切なタイミング」として批判するとともに、FRBは物価安定の擁護者としての信頼を損ねる恐れがあるとする総裁の考えを明らかにした。また、「経済が力強さを増し、インフレが目標水準へ回帰しつつあることを示す具体的な兆候がより多く確認できるまで、そうした発表は控えることがより慎重なアプローチだと総裁は感じた」と説明した。

失業率が予想より早く低下した場合に米金融界に何が起こるかは未知数だ。最近のロイター調査では、少なくとも4人の著名エコノミストが、FRBの予想よりも約6カ月早い2013年末までに失業率が7%に低下するとみている。現在の失業率は7.6%。

ナイト・キャピタルのマネジングディレクター、イオアン・スミス氏は 「FRB当局者は市場の誘導にそこまで力を入れるべきではないのかもしれない、なぜならこれに関しては市場への精通ぶりを全く示せていないのだから」と述べた。

(Alister Bull/Jonathan Spicer記者;翻訳 高橋恵梨子;編集 佐々木美和)