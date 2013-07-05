＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７月５日─７月１２日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５日（金） ０６：４５ＧＭＴ ５月仏貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -4.5 １０：００ＧＭＴ ５月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.2 -2.3 １２：３０ＧＭＴ ６月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 165 175 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 175 178 （失業率、％） 7.5 7.6 ８日（月） ０６：００ＧＭＴ ５月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 17.7 １０：００ＧＭＴ ５月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） -0.5 1.8 １９：００ＧＭＴ ５月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 12.2 11.1 ８─１５日 ６月中国マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 ９日（火） ０１：３０ＧＭＴ ６月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 2.1 ０１：３０ＧＭＴ ６月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -2.9 ０８：３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.6 ０８：３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -0.5 ０８：３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） N/A -8.22 １１：３０ＧＭＴ ６月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 94.40 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ９─１８日 ６月対中国海外直接投資 （商務省） １０日（水） ０６：００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 1.8 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 1.9 （速報値） ０６：４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀） （１０億ユーロ） N/A -2.8 ０６：４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A 2.2 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.2 0.2 時間未定 ６月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） N/A 1.0 輸入（前年比、％） N/A -0.3 貿易収支（10億ドル） N/A 20.4 １１日（木） ０１：３０ＧＭＴ ６月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A 0.11 失業率（％） N/A 5.5 ０６：４５ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.1 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.9 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （７／６までの週、１０００件） N/A 343 １２：３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.0 -0.6 （輸出物価／前月比、％） N/A -0.5 １８：００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A -139.0 ６月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） １２─１６日 ０６：００ＧＭＴ ６月独卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A -0.1 １２日（金） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） -0.2 0.4 （前年比、％） N/A -0.6 １２：３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.4 0.5 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３：５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） N/A 84.1 （６月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━