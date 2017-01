米金融・債券市場＝国債価格急落、強い雇用統計で債券買い入れ早期縮小観測強まる

[ニューヨーク 5日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 85*01.00(‐3*18.00)=3.7082% 前営業日終盤 88*19.00(‐0*10.00)=3.4931% 10年債 (2105GMT) 91*17.00(‐1*29.50)=2.7362% 前営業日終盤 93*14.50(‐0*08.50)=2.5032% 5年債 (2105GMT) 98*28.25(‐0*29.50)=1.6094% 前営業日終盤 99*25.75(‐0*05.75)=1.4157% 2年債 (2105GMT) 99*30.50(‐0*02.25)=0.3988% 前営業日終盤 100*00.75(‐0*00.75)=0.3632% 5日の米金融・債券市場では、国債価格が急落。雇用統計が予想外に強い内容となっ たことを受け、米連邦準備理事会(FRB)が債券買い入れの早期縮小に踏み切るとの見 方が強まった。 10年債は約2ポイント、5年債は約1ポイント、30年債は3ポイント強それぞれ 落ち込み、10年債利回りは20ベーシスポイント(bp)強急伸、約2年ぶりの大幅な 上げとなった。 6月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比19万5000人増となり、予想の 16万5000人増を上回った。4、5月分も上方修正され、米経済の底堅さが示された 。失業率は7.6%と前月から横ばいとなる一方、労働参加率は58.7%と、前年11 月以来の高水準となった。 雇用統計を受け、市場ではFRBによる債券買い入れ縮小の予想時期を前倒しする動 きが広がり、プライマリーディーラー(米公認政府証券ディーラー)調査によると、米連 邦準備理事会(FRB)が9月に債券買い入れ縮小を開始するとみる向きは17社中11 社に上った。 指標10年債 は1─28/32安。利回りは2.729%に上昇した。 来週は一連の国債入札が相場の重しになる可能性もあるとみられるなか、10日に発 表される6月18─19日の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録の内容が注目され ている。 入札関連では、9日に320億ドルの3年債、10日に210億ドルの10年債(リ オープン=銘柄統合)、11日に130億ドルの30年債(リオープン)入札が実施され る。 債券相場の下落に伴い、市場から資金を引き揚げる動きが止まらない。世界最大の債 券ファンド、PIMCOトータル・リターン・ファンド の6月の運用総額は8 .5%(96億ドル)減と、1993年の調査開始以来最大の流出超となっている。 Tボンド先物9月限 は2─29/32安の132─21/32。 Tノート先物9月限 は1─22.50/32安の124─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 20.25 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 25.25 (+2.75) U.S. 30-year dollar swap spread 1.00 (+3.50)