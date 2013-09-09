〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ９日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【９月９―１３日の海外経済指標】 予想 前回 ９─１５日 時間未定 ８月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 700.0 699.9 ８月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.1 14.3 ８月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.4 14.5 ９日（月） ０１：３０ＧＭＴ ８月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 2.6 2.7 ０１：３０ＧＭＴ ８月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） 0.4 0.1 ０１：３０ＧＭＴ ８月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.8 -2.3 １９：００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 12.5 13.8 １０日（火） ０５：３０ＧＭＴ ８月中国鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.9 9.7 ０５：３０ＧＭＴ ８月中国小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 13.2 13.2 ０５：３０ＧＭＴ １─８月中国固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 20.2 20.1 ０６：４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.6 -1.4 ０８：００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ改定値 １１：３０ＧＭＴ ８月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 94.1 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １１日（水） ０６：００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 1.5 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 1.6 1.6 （速報値） ０８：３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局） （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.8 7.8 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 -0.2 １２日（木） ０１：３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） +1.00 -1.02 失業率（％） 5.8 5.7 ０６：４５ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.5 -0.3 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.0 1.2 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） 0.1 0.7 （前年比、％） -0.1 0.3 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （９／７までの週、１０００件） 328 323 １２：３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.4 0.2 （輸出物価／前月比、％） 0.1 -0.1 １８：００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A -97.6 １３日（金） ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏雇用統計 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 17.3 １２：３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.4 0.2 （自動車除く／前月比、％） 0.3 0.5 １２：３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.2 0.0 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３：５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 82.0 82.1 （8月確報） １４：００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.2 0.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━ 【９月９―１３日の海外行事予定】 ９日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢの視点」（サンフランシスコ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ノルウェー総選挙 インド休日［ガネーシュ・チャトゥルティ］ １０日（火） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １１日（水） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージランド中銀、政策金利発表 独連邦債入札 イタリア国債入札 １２日（木） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 イタリア国債入札 フィリピン中銀金融政策会合 インドネシア中銀金融政策会合 韓国中銀金融政策会合 ドラギＥＣＢ総裁がラトビア中銀主催の会合で講演（リガ） １３日（金） ユーロ圏・ＥＵ財務相非公式会合（リトアニア・ビリニュス、１４日まで） ロシア中銀金融政策会合━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━