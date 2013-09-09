＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月９日─９日１６日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９日（月） １９：００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 12.15 13.8 １０日（火） ０５：３０ＧＭＴ ８月中国鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.9 9.7 ０５：３０ＧＭＴ ８月中国小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 13.2 13.2 ０５：３０ＧＭＴ １─８月中国固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 20.2 20.1 ０６：４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.6 -1.4 ０８：００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ改定値 １１：３０ＧＭＴ ８月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 94.1 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １１日（水） ０６：００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 1.5 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 1.6 1.6 （速報値） ０８：３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局） （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.8 7.8 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 -0.2 １２日（木） ０１：３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） +1.00 -1.02 失業率（％） 5.8 5.7 ０６：４５ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.5 -0.3 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.0 1.2 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） 0.1 0.7 （前年比、％） -0.1 0.3 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （９／７までの週、１０００件） 328 323 １２：３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.4 0.2 （輸出物価／前月比、％） 0.1 -0.1 １８：００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A -97.6 １３日（金） ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏雇用統計 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 17.3 １２：３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.4 0.2 （自動車除く／前月比、％） 0.3 0.5 １２：３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.2 0.0 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３：５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 82.0 82.1 （8月確報） １４：００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.2 0.0 １５─２０日 １─８月対中国海外直接投資 （商務省） １６日（月） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） （前年比、％） N/A 1.3 １２：３０ＧＭＴ ９月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 9.10 8.24 １３：１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.3 0.0 （設備稼働率、％） 77.8 77.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━