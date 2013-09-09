10日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 １０日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議は午後２時から ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（８月７・８日分） ０８：５０ ８月マネーストック（日銀） ０８：５０ ７月第３次産業活動指数（経済産業省） ０９：００─１７：００ ＬＮＧ産消会議 １０：００─１７：００ 原子力規制委１７回新基準審査 １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ オリンパス デジカメ発表会 １４：００ 閣議、閣議後会見 １５：００ ８月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） １５：１５ ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢの視点」（サンフランシスコ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９：００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ） ノルウェー総選挙 インド［ガネーシュ・チャトゥルティ］ １０日（火） ０５：３０ＧＭＴ ８月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNI O=ECI] ０６：４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） ０８：００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ改定値 １１：３０ＧＭＴ ８月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札