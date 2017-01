米金融・債券市場＝続伸、米ＦＲＢの量的緩和めぐり小規模の縮小予想する見方　　　

[ニューヨーク 9日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2009GMT) 95*30.50(+0*07.00)=3.8539% 前営業日終盤 95*23.50(+0*10.50)=3.8667% 10年債 (2009GMT) 96*14.50(+0*06.50)=2.9138% 前営業日終盤 96*08.00(+0*15.50)=2.938% 5年債 (2009GMT) 98*31.00(+0*06.25)=1.7172% 前営業日終盤 98*24.75(+0*14.00)=1.7585% 2年債 (2009GMT) 99*27.75(+0*01.00)=0.4427% 前営業日終盤 99*26.75(+0*03.75)=0.4585% 9日の米金融・債券市場では国債価格が続伸。来週の連邦公開市場委員会(FOMC )で連邦準備理事会(FRB)が量的緩和縮小を開始するとみられているが、縮小幅はこ れまでの予想より小さいとの見方が広がっている。 米国のシリアへの軍事介入をめぐる懸念も国債への逃避買いを後押ししたと、アナリ ストらは指摘した。 6日に8月の米雇用統計が発表された後も今月のFOMCでの債券買い入れ縮小観測 は後退していないものの、ロイター調査では一部プライマリーディーラーの間で縮小予想 額を減額する動きが確認された。 指標10年債 は終盤9/32高。利回りは前営業日から3.3ベーシス ポイント(bp)低下し2.901%。 Tボンド先物9月限 は18/32高の131─01/32。 Tノート先物9月限 は13/32高の124─15.50/32。 Tボンド先物12月限 は18/32高の129─19/32。 Tノート先物12月限 は13.50/32高の123─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 17.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread 1.50 (-0.75)