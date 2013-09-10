11日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 １１日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ０８：００─０８：２０ 石破自民幹事長講演（日本アカデメイア） ０８：５０ ７─９月期法人企業景気予測調査（財務省・内閣府） ０８：５０ ８月企業物価指数（日銀）[JPCGPY=ECI, JPCGP=ECI] （ロイター集計予測中央値 前年比＋2.4％ 前月比＋0.4％） １０：００ ８月ビール系飲料課税出荷数量 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 石田日銀審議委員講演（青森） １０：３０ ２０年利付国債（９月債)の発行予定額等（財務省） １３：３０─１８：３０ 原子力規制委１８回新基準審査 １３：３０ ローム フリースケール 協業会見 １４：３０ 石田日銀審議委員会見（青森） １５：００ カネボウ 第三者調査報告と対応策について １５：００─１６：００ 林芳正農林水産相会見（日本外国特派員協会） １５：３０ 財務省、国債投資家懇談会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０日（火） ０５：３０ＧＭＴ ８月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNI O=ECI] ０６：４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） ０８：００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ改定値 １１：３０ＧＭＴ ８月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １１日（水） ０６：００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） ０８：３０ＧＭＴ ５─７月英失業率（国立統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージランド中銀、政策金利発表 独連邦債入札 イタリア国債入札