米金融・債券市場＝反落、堅調な中国経済指標やシリア情勢めぐる懸念後退で

[ニューヨーク 10日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2020GMT) 95*06.50(‐0*25.00)=3.8978% 前営業日終盤 95*31.50(+0*08.00)=3.8521% 10年債 (2020GMT) 95*31.50(‐0*15.00)=2.9699% 前営業日終盤 96*14.50(+0*06.50)=2.9138% 5年債 (2020GMT) 98*22.75(‐0*08.25)=1.7721% 前営業日終盤 98*31.00(+0*06.25)=1.7172% 2年債 (2020GMT) 99*25.75(‐0*01.75)=0.4747% 前営業日終盤 99*27.50(+0*00.75)=0.4467% 10日の米金融・債券市場では国債価格が反落。中国の堅調な鉱工業生産や小売売上 高を受けた景気減速懸念の後退や、ロシアのシリア譲歩案で西側諸国による同国への軍事 攻撃への不安が弱まったことが背景。 指標10年債利回りは、予想を上回る8月の中国鉱工業生産を受けて一時3%に迫っ た。 シリアの化学兵器を国際管理下に置き廃棄することを提案したロシアの案について、 オバマ米大統領は事態打開につながる可能性もあるとの見解を示した。 10年債 は終盤、11/32安。利回りは2.957%。前日終盤から 4ベーシスポイント(bp)上昇した。 2年債 利回りは2bp上昇し0.467%。 30年債 利回りは4bp上昇の3.888%。 Tボンド先物9月限 は24/32安の130─09/32。 Tノート先物9月限 は10.50/32安の124─05/32。 Tボンド先物12月限 は25/32安の128─26/32。 Tノート先物12月限 は13.50/32安の122─30/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread 1.00 (-0.75)