UPDATE 2-米金融・債券市場＝反落、堅調な中国経済指標やシリア情勢めぐる懸念後退で

(内容を追加しました) [ニューヨーク 10日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 95*08.50(‐0*23.00)=3.8941% 前営業日終盤 95*31.50(+0*08.00)=3.8521% 10年債 (2105GMT) 96*00.50(‐0*14.00)=2.9662% 前営業日終盤 96*14.50(+0*06.50)=2.9138% 5年債 (2105GMT) 98*23.25(‐0*07.75)=1.7688% 前営業日終盤 98*31.00(+0*06.25)=1.7172% 2年債 (2105GMT) 99*26.00(‐0*01.50)=0.4707% 前営業日終盤 99*27.50(+0*00.75)=0.4467% 10日の米金融・債券市場では国債価格が反落。中国の堅調な鉱工業生産や小売売上 高を受けた景気減速懸念の後退や、ロシアのシリア譲歩案で西側諸国による同国への軍事 攻撃への不安が弱まったことが背景。 指標10年債利回りは、予想を上回る8月の中国鉱工業生産を受けて一時3%に迫っ た。 シリアの化学兵器を国際管理下に置き廃棄するとのロシアの提案について、オバマ米 大統領は事態打開につながる可能性もあるとの見解を示した。 10年債 は終盤、11/32安。利回りは2.957%。前日終盤から 4ベーシスポイント(bp)上昇した。 2年債 利回りは2bp上昇し0.467%。 30年債 利回りは4bp上昇の3.888%。 DAデービッドソンの首席債券ストラテジスト、シャロン・スターク氏は「シリア への軍事攻撃が今にも始まるといった事態は回避されているようだ。米国債への逃避買い が鈍っているのはこのためだ」と話した。 10日実施された3年債入札には堅調な引き合いが見られ、一時的に国債利回りの上 昇に歯止めがかかった。ただ市場関係者の関心は、11―12日に実施の10年債、30 年債(いずれもリオープン=銘柄統合)入札に向かっている。 3年債入札の最高落札利回りは0.913%で、2011年5月以来の高水準となっ た。 ベライゾン・コミュニケーションズ の大規模な社債発行に備えたヘッジの動き も相場を圧迫した。 同社の社債に対する応募額は10日終盤時点で850億ドルに達しており、社債発行 額としては史上最高になる見通し。 連邦準備理事会(FRB)は国債買い切りオペを実施し、2018年4月15日から 2043年2月15日までに償還を迎えるインフレ指数連動債(TIPS)を13億90 00万ドル買い入れた。 相場は今後もシリア情勢をめぐるリスクに敏感に反応するとみられる。ボラティリテ ィーが増幅し、今週の米国債や社債入札に影響する可能性がある。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、シリア情勢の打 開に向けた交渉が実際に実を結ぶのか見極めようとしている関係者は多い、と指摘した。 来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に、今週発表される米経済指標に注目 が集まっている。なかでも13日の8月米小売売上高は最も重要との見方が出ている。 Tボンド先物9月限 は24/32安の130─09/32。 Tノート先物9月限 は10.50/32安の124─05/32。 Tボンド先物12月限 は25/32安の128─26/32。 Tノート先物12月限 は13.50/32安の122─30/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread 1.00 (-0.75)