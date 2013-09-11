〔表〕きょうの投信設定（12日）＝18本

［東京 １２日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）２０１３─０９ 新光投信 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社：みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ新興国債券インデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏハイイールド債券インデックス（為替ヘッジあり） ｉ─ｍｉｚｕｈｏハイイールド債券インデックス（為替ヘッジなし） ブラックロック・ジャパン 設定上限額：各１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏオーストラリア債券インデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ先進国インフレ連動債券インデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） ｉ─ｍｉｚｕｈｏ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし） ブラックロック・ジャパン 設定上限額：各１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ国内債券インデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） ＜愛称：アメリカン・フロート＞ マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：千葉銀行 、エイチ・エス証券、ＳＢＩ証券、ＰＷＭ日本証券、楽 天証券 マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回） マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回） ＜愛称：アメリカン・フロート＞ マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：高木証券 、エイチ・エス証券、ＳＢＩ証券、ＰＷＭ日本証券、楽 天証券 東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算型） 東京海上アセットマネジメント投信 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 ＜愛称：Ｆｕｎｄｓ─ｉ 外国債券・為替ヘッジ型＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、ＳＢＩ証券、マネックス証券、楽天証券、八十二証券、野村信 託銀行 野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ・為替ヘッジ型 ＜愛称：Ｆｕｎｄｓ─ｉ 外国ＲＥＩＴ・為替ヘッジ型＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、ＳＢＩ証券、マネックス証券、楽天証券、八十二証券、野村信 託銀行 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 ＜愛称：Ｆｕｎｄｓ─ｉ 内外７資産バランス・為替ヘッジ型＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、ＳＢＩ証券、マネックス証券、楽天証券、八十二証券、野村信 託銀行 野村インデックスファンド・海外５資産バランス ＜愛称：Ｆｕｎｄｓ─ｉ 海外５資産バランス＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、ＳＢＩ証券、マネックス証券、楽天証券、八十二証券、野村信 託銀行