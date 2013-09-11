12日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 １２日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 パラカ が東証１部に マザーズから ０８：５０ ７月機械受注（内閣府） （予測中央値：前月比＋２．４％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告機関ベース、財務省） １０：００─１２：００ 原子力規制委１９回新規制基準審査 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １４：００─１７：００ 原子力規制委汚染水対策作業部会 １４：３０めど ８月投信概況 １５：１５ ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １５：３０めど 公的・準公的年金の運用リスク管理等の高度化等に関する有識者会議 （第４回）について会見 １７：３０ 山口財務副大臣会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１日（水） ０６：００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） ０８：３０ＧＭＴ ５─７月英失業率（国立統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージランド中銀、政策金利発表 独連邦債入札 イタリア国債入札 １２日（木） ０１：３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局） ０６：００ＧＭＴ ８月独卸売物価指数（連邦統計庁） ０６：４５ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） ０９：００ＧＭＴ カーニー英中銀総裁らが議会委員会出席 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省） １３：００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がパネルディスカッションに参加 （パリ） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８：００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） イタリア国債入札 フィリピン中銀金融政策会合 インドネシア中銀金融政策会合 韓国中銀金融政策会合 ドラギＥＣＢ総裁がラトビア中銀主催の会合で講演（リガ）