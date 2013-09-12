起債条件一覧＝9月12日現在

［東京 １２日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃９／１２ アイシン精機 第１２回 AA‐/A+ １００億円 ７年 ０．５４０％ Ｔ３１１＋９ｂｐ ９／２０ 野村 SMBC日興 みずほ 三菱UFJMS 大和 ＃９／１２ アイシン精機 第１３回 AA‐/A+ １００億円 １０年 ０．８２７％ Ｔ３３０＋９ｂｐ ９／２０ 野村 SMBC日興 みずほ 三菱UFJMS 大和 ９／１１ 第一三共 第３回 AA ２００億円 ７年 ０．５４９％ Ｔ３１１＋９ｂｐ ９／１８ 野村 大和 ９／１１ 第一三共 第４回 AA ２００億円 １０年 ０．８４６％ Ｔ３３０＋１０ｂｐ ９／１８ 野村 大和 ９／１０ 四国電力 第２８１回 AA‐ ２００億円 １０年 １．１１１％ Ｔ３３０＋３５ｂｐ ９／２５ 野村 三菱UFJMS ９／６ 九州電力 第４２３回 A+/AA‐/A3 ２００億円 ６年 ０．９５９％ Ｔ３０４＋５７ｂｐ ９／１２ みずほ 大和 三菱UFJMS ９／６ 日本郵船 第３６回 A+ ２００億円 ５年 ０．５７２％ Ｔ２９６＋２９ｂｐ ９／１３ 野村 三菱UFJMS ＧＳ ９／６ 日本郵船 第３７回 A+ ２００億円 ７年 ０．９３９％ Ｔ３１１＋４１ｂｐ ９／１３ 野村 三菱UFJMS みずほ ９／６ 日立キャピタル 第４８回 A+/AA‐/A‐ １５０億円 ５年 ０．４４２％ Ｔ２９６＋１６ｂｐ ９／１３ 三菱UFJMS みずほ 大和 ９／６ 日立キャピタル 第４９回 A+/AA‐/A‐ １００億円 ７年 ０．７１９％ Ｔ３１１＋１９ｂｐ ９／１３ 三菱UFJMS みずほ 大和 ９／６ ダイセル 第９回 A+ １００億円 ５年 ０．４１２％ Ｔ２９６＋１３ｂｐ ９／１３ SMBC日興 大和 野村 三菱UFJMS ９／６ ダイセル 第１０回 A+ １００億円 １０年 １．０５０％ Ｔ３３０＋２６ｂｐ ９／１３ 野村 大和 SMBC日興 ９／４ ＪＲ東海 第６５回 AA/Aa3 １５０億円 ２０年 １．７８６％ Ｔ１４５＋１０ｂｐ ９／１３ 野村 三菱UFJMS 大和 ９／４ ＪＲ西日本 第３５回 AA １００億円 １０年 ０．８３６％ Ｔ３３０＋７ｂｐ ９／２７ 三菱UFJMS 大和 みずほ ８／３０ 伊藤忠商事 ７２回 AA‐ １００億円 ５年 ０．４０６％ Ｔ２９６＋１５ｂｐ ９／２０ みずほ 大和 メリル 東海東京 ８／３０ 伊藤忠商事 ７３回 AA‐ １００億円 １２年 １．１６７％ Ｔ８１＋２６ｂｐ ９／２０ SMBC日興 三菱UFJMS 東海東京 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・四国電力債：格付けＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）は格下げ方向で見直し中。 ・九州電力債：格付けＡ＋（Ｒ＆Ｉ）は格下げ方向でレーティング・モニター中。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃９／１２ 国際協力機構（ＪＩＣＡ） 第２０回 AA+/AA‐ １００億円 １０年 ０．７８７％ Ｔ３３０＋５ｂｐ ９／２０ 野村 大和 シティＧ MｽﾀﾝﾚｰMUFG ＃９／１２ 国際協力機構（ＪＩＣＡ） 第２１回 AA+/AA‐ １００億円 ２０年 １．７３４％ Ｔ１４５＋７ｂｐ ９／２０ 野村 大和 シティＧ MｽﾀﾝﾚｰMUFG ９／１１ 地方公共団体金融機構 第３１回 AA+/AA‐/Aa3 １５０億円 ２０年 １．７４４％ Ｔ１４５＋８ｂｐ ９／２４ 大和 三菱UFJMS 東海東京 ９／１０ 住宅金融支援機構 第１４０回 AA+/AA‐ ５０億円 １０年 ０．８２６％ Ｔ３３０＋６ｂｐ ９／１８ SMBC日興 三菱UFJMS メリル ９／１０ 住宅金融支援機構 第１４１回 AA+/AA‐ １００億円 １５年 １．３２５％ Ｔ１０５＋７ｂｐ ９／１８ SMBC日興 三菱UFJMS メリル ９／１０ 地方公共団体金融機構 第５２回 AA+/AA‐/Aa3 ４００億円 １０年 ０．８３１％ Ｔ３３０＋７ｂｐ ９／２４ みずほ MｽﾀﾝﾚｰMUFG ９／５ 新関西国際空港 第４回 AA‐/AA/Aa3 １００億円 ５年 ０．３９２％ Ｔ２９６＋１１ｂｐ ９／１７ SMBC日興 三菱UFJMS 大和 しんきん ９／５ 新関西国際空港 第５回 AA‐/AA/Aa3 １００億円 １０年 ０．９０％ Ｔ３３０＋１２ｂｐ ９／１７ SMBC日興 三菱UFJMS 大和 しんきん ９／５ 新関西国際空港 第６回 AA‐/AA/Aa3 １００億円 １５年 １．４４５％ Ｔ１０５＋１７ｂｐ ９／１７ SMBC日興 三菱UFJMS 大和 しんきん ９／５ 都市再生機構 第７９回 AA/AA/Aa3 ２００億円 ３年 ０．２１２％ Ｔ２８２＋７ｂｐ ９／１９ 大和 みずほ ＧＳ ９／５ 都市再生機構 第８０回 AA/AA/Aa3 １５０億円 ５年 ０．３５２％ Ｔ２９６＋７ｂｐ ９／１９ 大和 みずほ ＧＳ ９／５ 都市再生機構 第８１回 AA/AA/Aa3 １５０億円 １０年 ０．８５％ Ｔ３３０＋７ｂｐ ９／１９ 大和 みずほ ＧＳ ８／２８ 日本政策金融公庫 第３７回 AA+/Aa3 ３００億円 ３年 ０．２０３％ Ｔ２８２＋５ｂｐ ９／１２ みずほ シティＧ 大和 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ９／５ ケネディクス不動産投資法人 第５回 A+ １８億円 ５年 １．００％ Ｌ＋５０ｂｐ ９／１２ SMBC日興 野村 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■公社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ９／６ 東京都住宅供給公社 第１９回 AA‐ ５０億円 １５年 １．４３０％ Ｔ１０５＋１５ｂｐ ９／１８ 野村 大和 ９／６ 東京都住宅供給公社 第２０回 AA‐ ７０億円 ２０年 １．９００％ Ｔ１４５＋２０ｂｐ ９／１８ 野村 大和 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃９／１２ ＧＥキャピタル（ＧＥＣＣ） 第２３回 A1/AA+ ７２１億円 ３年 ０．４５０％ Ｌ＋１０ｂｐ ９／２０ 三菱UFJMS SMBC日興 ＃９／１２ ＧＥキャピタル（ＧＥＣＣ） 第２４回 A1/AA+ ７４億円 ７年 ０．８０７％ Ｌ＋１５ｂｐ ９／２０ 三菱UFJMS SMBC日興 ＃９／１２ ＧＥキャピタル（ＧＥＣＣ） 第２５回 A1/AA+ １１１億円 １０年 １．２４４％ Ｌ＋２８ｂｐ ９／２０ 三菱UFJMS SMBC日興 ＃９／１２ ＧＥキャピタル（ＧＥＣＣ） 第５回 A1/AA+ ４４億円 ３年 注参照 ─ ９／２０ 三菱UFJMS SMBC日興 ９／６ ＢＮＰパリバ 第４回 A2/A+/A+ ４５６億円 ３年 ０．５３０％ Ｌ＋１７ｂｐ ９／１３ ＢＮＰパリバ みずほ SMBC日興 大和 ９／６ ＢＮＰパリバ 第５回 A2/A+/A+ ２２２億円 ５年 ０．７３３％ Ｌ＋２３ｂｐ ９／１３ ＢＮＰパリバ みずほ SMBC日興 大和 ９／６ ＢＮＰパリバ 第３回 A2/A+/A+ ４５億円 ３年 注参照 ─ ９／１３ ＢＮＰパリバ みずほ SMBC日興 大和 ９／６ ＢＮＰパリバ 第４回 A2/A+/A+ ３３億円 ５年 注参照 ─ ９／１３ ＢＮＰパリバ みずほ SMBC日興 大和 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・ＧＥキャピタル債： 第５回債：変動利付債。 利率は円の３カ月預金オファード・レート＋０．２０％。 ・ＢＮＰパリバ債： 第３回債（３段目）：変動利付債。 利率は日本円の３カ月預金オファード・レート＋０．２７％。 第４回債（４段目）：変動利付債。 利率は日本円の３カ月預金オファード・レート＋０．３３％。 ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ８／２７ テンプホールディングス 第２回 A‐ １５０億円 ５年 ０．００％ ２７８９円 ９／１７ SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃９／１２ セイノーホールディングス ユーロ円 １００億円 ５年 ０．００％ 未定 ９／３０ 野村インター Ｍスタンレー ＃９／１２ ダイフク 円 １５０億円 ４年 ０．００％ 未定 １０／ ２ みずほインター ９／１０ 川崎汽船 ユーロ円 ５００億円 ５年 ０．００％ ３１４円 ９／２６ みずほインター 野村インター ９／３ ベストブライダル ユーロ円 ５０億円 ５年 ０．００％ ８５２円 ９／１９ 野村インター ８／２８ 前田建設工業 円 １００億円 ５年 ０．００％ ７８７円 ９／１３ 大和ヨーロッパ みずほインター ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・セイノーホールディングス ユーロ円建てＣＢ： 欧州を中心とする海外市場（ただし米国を除く）で募集。 ・ダイフク 円貨建てＣＢ： スイス連邦を中心とする海外市場（ただし米国を除く）で募集。 ・川崎汽船 ユーロ円建てＣＢ： 欧州を中心とする海外市場（ただし米国を除く）で募集。 ・ベストブライダル ユーロ円建てＣＢ： 欧州を中心とする海外市場（ただし米国を除く）で募集。 ・前田建設工業 円貨建てＣＢ： スイス連邦その他欧州を中心とする海外市場（ただし米国を除く）で募集。 ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 富国生命 米ドル ５億 永久 ６．５０ １００．００ ９／１９ 注参照 三井住友信託銀行 米ドル ５億 ３年 注参照 １００．００ ９／１７ 注参照 米ドル ５億 ５年 ２．９５ ９９．７９８ ９／１７ 注参照 ドイツ銀行 注参照 ２．６５億 ３０年 注参照 ８．６９ ９／２６ 注参照 地方公共団体金融機構 米ドル １５億 ５年 ２．５０ ９９．８５５ ９／１２ シティＧ ドイツ 野村 ＨＳＢＣ 注参照 ９１５０万 ５年 ４．４６ １００．００ ９／２７ 注参照 注参照 ５００万 ４年 ８．６５ １００．００ ９／２７ 注参照 フィンランド地方金融公社 注参照 ６３２０万 ４年 ４．０８ １００．００ ９／２７ 注参照 豪ドル ７７０２万 ４年 ３．３１ １００．００ ９／２７ 注参照 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 円 ５４．１億 ７年 ０．６８ １００．００ ９／２４ 注参照 注参照 ３０００万 ４年 ７．７０ １００．００ ９／１９ 注参照 注参照 ５００万 ４年 ９．００ １００．００ ９／２６ 注参照 オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ） 豪ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ９／２７ 注参照 注参照 未定 ５年 未定 １００．００ ９／２７ 注参照 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ９／２７ 注参照 注参照 未定 ３年 未定 １００．００ ９／２７ 注参照 注参照 ８．６５９８億 ５年 ４．５７ １００．００ ９／２６ 注参照 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ９／２４ 注参照 注参照 未定 ４年 未定 １００．００ ９／２４ 注参照 ウエストパック・バンキング 豪ドル ７９３０万 ５年 ４．２３ １００．００ ９／２５ 注参照 米ドル ５４６０万 ５年 ２．１２ １００．００ ９／２５ 注参照 ゴールドマン・サックス・グループ 円 ２３８億 ３年 ０．３３ １００．００ ９／２６ 注参照 韓国産業銀行 豪ドル ４７５０万 ４年 ４．２３ １００．００ ９／２７ 注参照 注参照 １．４４億 ４年 ４．７８ １００．００ ９／２７ 注参照 注参照 ８．２２億 ４年 ７．７６ １００．００ ９／２７ 注参照 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 米ドル ２９３０万 ５年 注参照 １００．００ ９／１２ 注参照 ナショナル・オーストラリア銀行 米ドル １．８３億 ５年 １．８３ １００．００ ８／２９ 注参照 ＢＮＰパリバ 注参照 未定 ５年 未定 １００．００ ９／２６ 注参照 注参照 ４０００万 ６年 ５．００ １００．００ ９／２６ 注参照 注参照 ４９００万 ８年 ７．００ １００．００ ９／２６ 注参照 注参照 ３０００万 ４年 ７．００ １００．００ ９／２６ 注参照 モルガン・スタンレー 注参照 ２５００万 ５年 注参照 １００．００ ９／１９ 注参照 注参照 ９４１０万 ５年 注参照 １００．００ ９／１９ 注参照 注参照 ３７１０万 １５年 注参照 ３６．６０ ９／２５ 注参照 注参照 ７．９３億 ３０年 注参照 ２２．４５ ９／２５ 注参照 円 ７２．８７億 ５年 注参照 １００．００ ９／１９ 注参照 米ドル ３５７１万 ５年 注参照 １００．００ ９／１９ 注参照 豪ドル ２２３９万 ５年 注参照 １００．００ ９／１９ 注参照 注参照 ３９６０万 ３年 注参照 １００．００ ９／１９ 注参照 バークレイズ・バンク 注参照 １２００万 ５年 ６．５０ １００．００ ９／２６ 注参照 スウェーデン輸出信用銀行 注参照 １．３０４５億 ５年 ４．７８ １００．００ ９／２７ 注参照 注参照 ２．２４億 ５年 ４．６４ １００．００ ９／１７ 注参照 注参照 ２．４３億 ５年 ６．１２ １００．００ ９／１７ 注参照 注参照 １．８２億 ５年 ４．６５ １００．００ ９／２７ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・富国生命 永久劣後債：価格は発行価格。 主幹事はバンカメメリル、野村、シティＧ、みずほ。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、ＢＢＢ（Ｓ＆Ｐ）。 ・三井住友信託銀行 米ドル建て債：価格は発行価格。 上段：変動利付債。利率は３カ月ＬＩＢＯＲ＋７８ｂｐ。 下段：スプレッドは米国債＋１２８ｂｐ。 主幹事はＧＳ、ＪＰモルガン、シティＧ、大和、ＢＮＰパリバ、ドイツ銀。 格付けはＡ１（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ドイツ銀行 南アフリカランド建てディスカウント債：価格は売出価格。 売出期間は９月１０日─２６日。受渡日は９月２７日。 利率の定期的な支払いは一切存在しない。売出人は極東証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・地方公共団体金融機構 グローバルドル建て債：価格は発行価格。 スプレッドはミッドスワップ＋５５ｂｐ、米国債＋６９．７ｂｐ。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＨＳＢＣ メキシコペソ建て債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月２日─２６日。受渡日は９月３０日。 売出人は丸福証券、楽天証券、阿波証券。 ・ＨＳＢＣ ブラジルレアル建て債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月２日─２６日。受渡日は９月３０日。 売出人は播陽証券。 ・フィンランド地方金融公社 ニュージーランドドル建て債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月３日─２７日。受渡日は９月３０日。 売出人は東海東京証券。フィンランド地方政府保証機構保証付。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 ・フィンランド地方金融公社 豪ドル建て債（２段目）：価格は売出価格。 価格は売出価格。売出期間は９月３日─２７日。受渡日は９月３０日。 売出人は東海東京証券。フィンランド地方政府保証機構保証付。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク ユーロ円建て債（１段目）：価格は売出価格。売出期間は９月１０日─２４日。 受渡日は９月２５日。売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 南アフリカランド建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月２日─１９日。受渡日は９月２０日。売出人はマネックス証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク トルコリラ建て債（３段目）：価格は売出価格。売出期間は９月９日─２６日。 受渡日は９月２７日。売出人はマネックス証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行 豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月１９日─２７日。受渡日は９月３０日。売出人はみずほ証券。 格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行 ニュージーランドドル建て債（２段目）： 価格は売出価格。 売出期間は９月１９日─２７日。受渡日は９月３０日。 売出人はみずほ証券。格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行 米ドル建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月１９日─２７日。受渡日は９月３０日。売出人はみずほ証券。 格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行 メキシコペソ建て債（４段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月１９日─２７日。受渡日は９月３０日。 売出人はみずほ証券。格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行 メキシコペソ建て債（５段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月１２日─２６日。受渡日は９月２７日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行 豪ドル建て債（６段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月１７日─２４日。受渡日は９月２５日。売出人は野村証券。 売出取扱人はいよぎん証券、だいこう証券ビジネス、ふくおか証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行 メキシコペソ建て債（７段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月１７日─２４日。受渡日は９月２５日。 売出人は野村証券。売出取扱人はだいこう証券ビジネス。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ウエストパック・バンキング 豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月１０日─２５日。受渡日は９月２６日。売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ウエストパック・バンキング 米ドル建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月１０日─２５日。受渡日は９月２６日。売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ゴールドマン・サックス・グループ ユーロ円建て債：価格は売出価格。 売出期間は９月１０日─２６日。受渡日は９月２７日。売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡ３（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・韓国産業銀行債：価格は売出価格。 ２段目：メキシコペソ建て債、３段目：南アフリカランド建て債。 以下、共通。売出期間は９月１１日─２５日。受渡日は９月３０日。 売出人は大和証券。格付けはＡ＋（Ｒ＆Ｉ）。 ・ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 米ドル建て変動利付債：価格は売出価格。 利率は３カ月ＬＩＢＯＲ＋１．２２％。 売出期間は９月６日─１２日。受渡日は９月１３日。 売出人は野村証券、売出取扱人はいよぎん証券。 ・ナショナル・オーストラリア銀行 米ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は８月１９日─８月２９日。受渡日は８月３０日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月１７日─２６日。受渡日は９月２７日。売出人は水戸証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月６日─２６日。受渡日は９月２７日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ ロシアルーブル建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月９日─２５日。受渡日は９月２７日。売出人は安藤証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ 南アフリカランド建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月１０日─２６日。受渡日は９月２７日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型ニュージーランド建て債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月２日─１９日。受渡日は９月２０日。 利率は１年目が４．４５％、２年目が４．５０％、３年目が４．５５％、 ４年目が４．６０％、５年目が４．６５％。売出人は東海東京証券。 売出取扱人はワイエム証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型メキシコペソ建て債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月２日─１９日。受渡日は９月２０日。 利率は１年目が５．２１％、２年目が５．２２％、３年目が５．２３％、 ４年目が５．２４％、５年目が５．２５％。売出人は香川証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・モルガン・スタンレー トリコリラ建てディスカウント債（３段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月２日─２５日。受渡日は９月２６日。 利率は当初７年が０．５０％、以降が０．５５％。売出人は極東証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・モルガン・スタンレー メキシコペソ建てディスカウント債（４段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月２日─２５日。受渡日は９月２６日。 利率は当初１５年が０．５０％、以降が０．５５％。売出人は極東証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型円建て債（５段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月１１日─１９日。受渡日は９月２０日。 利率は１年目が０．５０％、２年目が０．５２％、３年目が０．５４％、 ４年目が０．５６％、５年目が０．５８％。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券。売出取扱人はいよぎん証券、新潟証券、 百五証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型米ドル建て債（６段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月１１日─１９日。受渡日は９月２０日。 利率は１年目が２．４５％、２年目が２．５０％、３年目が２．５５％、 ４年目が２．６０％、５年目が２．６５％。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券。売出取扱人は新潟証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型豪ドル建て債（７段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月１１日─１９日。受渡日は９月２０日。 利率は１年目が４．６０％、２年目が４．６５％、３年目が４．７０％、 ４年目が４．７５％、５年目が４．８０％。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券。売出取扱人は新潟証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型メキシコペソ建て債（８段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月１１日─１９日。受渡日は９月２０日。 利率は１年目が３．６５％、２年目が３．７０％、３年目が３．７５％。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・バークレイズ・バンク 南アフリカランド建て債：価格は売出価格。 売出期間は８月２７日─９月２６日。受渡日は９月２７日。売出人は楽天証券。 ・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月３日─２６日。受渡日は９月３０日。 売出人は証券ジャパン、木村証券。 売出取扱人は坂本北陸証券、島大証券、中泉証券、頭川証券、六和証券、臼木証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月２８日─９月１７日。受渡日は９月１８日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行 ロシアルーブル建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月２８日─９月１７日。受渡日は９月１８日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月９日─２７日。受渡日は９月３０日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。