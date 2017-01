一部投資銀行が中国成長率見通し上方修正、政府見通し上回る予想も

[北京 11日 ロイター] - 今週発表された8月の中国経済指標を受け、UBS 、ドイツ銀行、CICC、野村などの一部投資銀行は今年の成長率見通しを政府目標の7 .5%を上回る水準に引き上げている。 ただ8月にシャドーバンキングが勢いを増して投資や不動産セクターが盛り返したた めとの見方もある。バークレイズ・キャピタル(香港)の中国エコノミストは、中国経済 が直面する基本的な課題は解決していないとし「インフラや不動産投資の力強い伸びは実 際のところ、不均衡悪化につながる可能性があり、持続的成長軌道への道が一段と遠のく 」と述べた。 第3・四半期 2013年 14年 New Old New Old New Old UBS 7.7 7.5 7.6 7.5 ドイツ銀 7.9 7.7 8.0 7.8 8.6 8.5 CICC 7.8 7.6 7.6 7.5 7.4 7.3 ノムラ 7.6 7.5 6.9 6.9