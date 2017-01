米金融・債券市場＝反発、好調な10年債入札が追い風

[ニューヨーク 11日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2020GMT) 96*00.50(+0*24.00)=3.8503% 前営業日終盤 95*08.50(‐0*23.00)=3.8941% 10年債 (2020GMT) 96*15.00(+0*14.50)=2.9121% 前営業日終盤 96*00.50(‐0*14.00)=2.9662% 5年債 (2020GMT) 99*01.00(+0*09.75)=1.7042% 前営業日終盤 98*23.25(‐0*07.75)=1.7688% 2年債 (2020GMT) 99*27.50(+0*01.50)=0.4469% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*01.50)=0.4707% 11日の米金融・債券市場では国債価格が反発。10年債入札に強い引き合いが見ら れたことが追い風となった。 ベライゾン・コミュニケーションズ の起債に備えたヘッジを巻き戻す動きも一 時相場を支援した。ただ起債条件の詳細が明らかになると、米国債の買い戻しは失速した 。 米連邦準備理事会(FRB)の国債買い入れオペも支援材料だった。FRBは203 8年2月15日から2043年2月15日までに償還を迎える国債15億0300万ドル を買い入れた。 指標10年債 は終盤14/32高。利回りは約5ベーシスポイント(b p)低下し、2.912%となった。 Tボンド先物9月限 は19/32高の130─28/32。 Tノート先物9月限 は12/32高の124─17/32。 Tボンド先物12月限 は18/32高の129─12/32。 Tノート先物12月限 は14.50/32高の123─12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (-3.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread 0.25 (-0.25)