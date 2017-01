UPDATE 2-米金融・債券市場＝反発、好調な10年債入札が追い風

(内容を追加しました)

[ニューヨーク 11日 ロイター] -

(カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 96*00.00(+0*23.50)=3.8512% 前営業日終盤 95*08.50(‐0*23.00)=3.8941%

10年債 (2105GMT) 96*15.00(+0*14.50)=2.9121% 前営業日終盤 96*00.50(‐0*14.00)=2.9662%

5年債 (2105GMT) 99*00.50(+0*09.25)=1.7075% 前営業日終盤 98*23.25(‐0*07.75)=1.7688%

2年債 (2105GMT) 99*27.50(+0*01.50)=0.4469% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*01.50)=0.4707%

11日の米金融・債券市場では国債価格が反発。10年債入札に強い引き合いが見られたことが追い風となった。

ベライゾン・コミュニケーションズ の起債に備えたヘッジを巻き戻す動きも一時相場を支援した。ただ起債条件の詳細が明らかになると、米国債の買い戻しは失速した。

米連邦準備理事会(FRB)の国債買い入れオペも支援材料だった。FRBは2038年2月15日から2043年2月15日までに償還を迎える国債15億0300万ドルを買い入れた。

指標10年債 は終盤14/32高。利回りは約5ベーシスポイント(bp)低下し、2.912%となった。

30年債 は23/32高。利回りは4bp低下し3.851%。

2年債 は1/32高。利回りは2bp低下し0.447%。

10年債入札について、BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「低価格で非常に強い需要があった。かなり積極的な買いが見られた」と指摘した。

10年債入札の最高落札利回りは2.946%で、2011年6月以来の高水準となった。8月入札の最高落札利回りを33bp近く上回った。

この日、ベライゾン・コミュニケーションズは総額490億ドルの社債を起債した。単独企業の社債の規模としては米アップル が今年4月に行った170億ドルの起債を大きく上回り過去最大となった。

ベライゾンの10年物固定利付債は発行額が110億ドル、上乗せスプレッドは、米10年債利回りプラス約225bpに設定された。

10年債入札とベライゾンの起債に強い引き合いが見られたことは、来週の連邦公開市場委員会(FOMC)を前に、投資家が現在の利回り水準での債券購入にさほど抵抗を感じていない可能性があることを示唆している。

ING米インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ジェイク・ロワリー氏は「FRBが債券買い入れ縮小に着手する可能性は非常にうまく市場に伝わり十分織り込まれている。FRBが来週どういった動きに出るかは不明だが、縮小が発表されても市場を揺さぶることはないだろう」と話した。

12日には130億ドルの30年債入札(リオープン=銘柄統合)が行われる。市場関係者やアナリストの間では、10年債入札とベライゾン起債の後に続く入札にも積極的な買いが見られるかは分からないとの声が聞かれる。

前出のコーリ氏は、10年債入札ほど盛況にはならないだろうとの見方を示した。

WI(発行前)取引でみた30年債入札の予想落札利回りは3.860%で、8月入札の3.652%を上回っている。

Tボンド先物9月限 は19/32高の130─28/32。

Tノート先物9月限 は12/32高の124─17/32。

Tボンド先物12月限 は18/32高の129─12/32。

Tノート先物12月限 は14.50/32高の123─12.50/32。

<ドル・スワップスプレッド>

LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (-3.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread 0.25 (-0.25)