起債予測一覧＝9月13日現在

［東京 １３日 ロイター］ - は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃ＰＧＭホールディングス ３年 ５０億円程度 Ｌ＋９１─９３ ９月１８日 SMBC日興 野村 みずほ 阪神高速道路 ５年 １００億円 １０月 みずほ 三菱UFJMS 大和 SMBC日興 西日本高速道路 （２０１３年度発行計画） １０年 四半期毎の計４回 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 高速道路機構 ２年 ５００億円 ９月１９日 入札方式 ９月２７日発行 １０年 ３００億円 ９月１９日 入札方式 ９月２７日発行 水資源機構 ３年 上限５７億円 第３四半期 三菱UFJMS みずほ 日本政策投資銀行 ３年 第３四半期発行 三菱UFJMS SMBC日興 東海東京 ５年 第３四半期発行 三菱UFJMS SMBC日興 東海東京 （２０１３年度発行方針） ４０００億円程度 定例債発行：四半期に１度、３年債と５年債を中心 スポット的な発行：随時検討 ＃日本学生支援機構 ３年 ５００億円 １０月 三菱UFJMS みずほ 野村 １１月発行 （２０１３年度発行予定） 総額１８００億円 ２年 ４００億円 ２０１４年２月発行 ３年 ５００億円 １１月発行 住宅金融支援機構 ３０年 上期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 第３四半期 三菱UFJMS 大和 みずほ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ４年 ２００億円程度 １１月 大和 三菱UFJMS メリル １０年 ２５０億円程度 １１月 大和 三菱UFJMS メリル （２０１３年度発行計画） 総額１８５０億円程度 ４年 ２００億円程度 １１月発行 １０年 ２５０億円程度 １１月発行 計４５０億円程度 ５年 ２００億円程度 ２０１４年２月発行 １０年 １５０億円程度 ２０１４年２月発行 ２０年 １５０億円程度 ２０１４年２月発行 計５００億円程度 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■地方債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方公共団体金融機構 ３０年 第２四半期発行 三菱UFJMS 野村 スポット債 （２０１３年度発行計画案） 国内債 ９８００億円 １０年 ４８００億円 ２０年 １２００億円 ５年 ５００億円 スポット ５００億円 ＦＬＩＰ２８００億円 国外債 ２２００億円 総額１兆２０００億円 （２０１３年度上半期発行計画案） 国内 ５２００億円 １０年 ２４００億円 ２０年 ６００億円 ５年 ３００億円 スポット ３００億円 ＦＬＩＰ１６００億円 国外債 １１００億円 総額 ６３００億円 埼玉県 （２０１３年度スポット債） １０年 ４００億円程度 大和（通年事務） 千葉県 ２０年 ２００億円 １０月 東海東京 三菱UFJMS メリル 静岡県 （フレックス枠） 残額２００億円 （下期超長期債枠、２０年） 残額１００億円 京都府 （下期フレックス枠、下記３年限） ７年 １００億円 １０月上旬 みずほ 東海東京 １０年 １００億円 １０月上旬 みずほ 東海東京 １５年 １００億円 １０月上旬 みずほ 東海東京 （２０１３年度下期フレックス枠） 残額２００億円 ＃大阪府 ２０年 ２００億円程度 最速９月１９日 SMBC日興 Ｔ１４５＋６─８ フレックス枠活用 （２０１３年度フレックス枠） １４００億円 名古屋市 （フレックス枠活用） 残額１３０億円 神奈川県 （２０１３年度２０年債） ２０年 第３四半期発行 三菱UFJMS メリル ２０年 第４四半期発行 SMBC日興 MｽﾀﾝﾚｰMUFG 残額４００億円程度 北海道 （２０１３年度フレックス枠） 残額１５０億円 三菱UFJMS（通年事務） 大和 みずほ（通年共同） 京都市 ２０年 １００億円 下期発行 大和 ＧＳ 三菱UFJMS （２０１３年度、フレックス枠） 残額２００億円 大和 東海東京 野村 北九州市 超長期 １００億円程度 １０月以降に発行 みずほ 三菱UFJMS 野村 （２０１３年度超長期債） みずほ（年間事務） 三菱UFJMS 野村 （年間共同） 福岡県 １０年 ２００億円 １０月１０日 みずほ 野村（幹事） （２０１３年度超長期債） 野村（総合事務） 残額２００億円 ＧＳ 大和 みずほ 三菱UFJMS（総合共同） （期間未定のフレックス枠） 残額５０億円 大阪市 （２０１３年度超長期債） ５０億円程度 大和（通年） ＧＳ 東海東京 野村 （共同候補） 愛知県 （２０１３年度、年限未定のフレックス枠） 残額３００億円 堺市 ２０年 下半期発行 みずほ 野村 三菱UFJMS 札幌市 （２０１３年度超長期債） 残額１５０億円程度 三菱UFJMS（通年事務） 川崎市 （２０１３年度超長期債） ３００億円（各１００億円） 大和（通年事務） SMBC日興 ＧＳ みずほ 三菱UFJMS （共同グループ） 横浜市 （２０１３年度下半期１０年債） 野村 SMBC日興 ＧＳ 下半期合計５００億円程度 （２０１３年度下半期超長期債） みずほ ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ メリル 下半期１００億円程度 （２０１３年度下半期中期債） ５年を基本 １０─１２月に発行 三菱UFJMS 大和 みずほ 下半期７００億円程度 しんきん （２０１３年度、年限未定のフレックス枠） 残額１５０億円 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■公社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 大阪府住宅供給公社 みずほ 三菱UFJMS ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■政府保証債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方公共団体金融機構 ６年 ７００億円程度 １０月中旬 入札方式 （２０１３年度発行計画案） １０年 ６８００億円 ８年 ２０００億円 ６年 ２９００億円 ４年 １１００億円 総額１兆２８００億円 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 発行額 発行期間 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 野村バンクインターナショナル １００億ドル ２０１３年７月２７日─２０１４年７月２６日 野村ヨーロッパファイナンス ３００億ドル ２０１３年７月２７日─２０１４年７月２６日 ＩＣＩＣＩバンク ５００億円 ２０１３年６月１８日─２０１４年６月１７日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ＳＫテレコム ７００億円 ２０１２年１０月５日─２０１３年９月２７日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ＩＮＧ銀行 ４０００億円 ２０１３年３月３０日─２０１４年３月２９日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 通貨 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃住宅金融支援機構 第７７回： ３５年 １０３２億円 ９月１８日 三菱UFJMS みずほ メリル ９月３０日発行 Ｔ３３０＋４５─４８ ＰＳＪ予測統計値： 平均値が８．４２％ 中央値が８．３０％ 第７８回： ３５年 １０月下旬 １１月上旬発行 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■社債発行登録 企業（別表）■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 企業名／リックコード 登録額 効力発生期間 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― サンケン電気 ３００億円 ２０１３年９月２０日─２０１５年９月１９日 静岡銀行 ２０００億円 ２０１３年９月１６日─２０１５年９月１５日 ジャパン・ホテル・リート投資法人 １０００億円 ２０１３年９月１１日─２０１５年９月１０日 日本ハム ５００億円 ２０１３年９月１１日─２０１５年９月１０日 五洋建設 ３００億円 ２０１３年９月１０日─２０１５年９月 ９日 スパークス・グループ ２００億円 ２０１３年９月 ９日─２０１５年９月 ８日 プレミア投資法人 ７００億円 ２０１３年９月 ７日─２０１５年９月 ６日 セブン銀行 １５００億円 ２０１３年９月 ４日─２０１５年９月 ３日 イビデン ６００億円 ２０１３年９月 ３日─２０１５年９月 ２日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――