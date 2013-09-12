13日の国内・海外経済指標と行事予定

［東京 １３日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 サンワカンパニー がマザーズに（公開価格950円） １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：１５─１０：４０めど 月例経済報告関係閣僚会議 終了後に月例経済報告公表 ０９：００ 東京電力汚染水・タンク対策本部会議 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による5年利付国債の発行条件等（財務省） １３：３０ ７月鉱工業生産確報（経産省） １５：００ 電気事業連合会会長（関電社長）定例会見 １５：４０─１６：４０ 経済財政諮問会議 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２日（木） ０６：００ＧＭＴ ８月独卸売物価指数（連邦統計庁） ０６：４５ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） ０９：００ＧＭＴ カーニー英中銀総裁らが議会委員会出席 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省） １３：００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がパネルディスカッションに参加 （パリ） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８：００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） イタリア国債入札 フィリピン中銀金融政策会合 インドネシア中銀金融政策会合 ドラギＥＣＢ総裁がラトビア中銀主催の会合で講演（リガ） １３日（金） ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏雇用統計 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局） １２：３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省） １２：３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省） １３：５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 １４：００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省） ユーロ圏・ＥＵ財務相非公式会合（リトアニア・ビリニュス、１４日まで） ロシア中銀金融政策会合