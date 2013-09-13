＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月１３日─９日２０日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １３日（金） ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏雇用統計 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 17.3 １２：３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.4 0.2 （自動車除く／前月比、％） 0.3 0.5 １２：３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.2 0.0 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３：５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 82.0 82.1 （8月確報） １４：００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.2 0.0 １５─２０日 １─８月対中国海外直接投資 （商務省） １６日（月） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） （前年比、％） N/A 1.3 １２：３０ＧＭＴ ９月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 9.10 8.24 １３：１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.3 0.0 （設備稼働率、％） 77.8 77.6 １７日（火） ０８：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 26.1 ０８：３０ＧＭＴ ８月英消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.8 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.1 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.2 ０８：３０ＧＭＴ ８月英生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） N/A 1.1 （前年比、％） N/A 5.0 産出（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.1 ０９：００ＧＭＴ ９月独景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 46.0 42.0 （現況指数） N/A 18.3 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.2 0.2 （指数／前年比、％） N/A 2.0 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％） N/A 1.7 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省） １４：００ＧＭＴ ９月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） N/A 59 １８日（水） ０１：３０ＧＭＴ ８月中国新築住宅価格 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 91.3 89.6 （許可件数／年率、万戸） 95.0 95.4 １９日（木） ０８：３０ＧＭＴ ８月英小売売上高（国立統計局） （前月比、％） N/A 1.1 （前年比、％） N/A 3.0 １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（商務省） （１０億ドル） N/A -106.1 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （９／１４までの週、１０００件） N/A 292 １４：００ＧＭＴ ８月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.34 5.39 １４：００ＧＭＴ ８月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.4 0.6 １４：００ＧＭＴ ９月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 10.1 9.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━