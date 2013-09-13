ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(更新しました) ＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜９月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月１５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月１６日（月）祝日（敬老の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（ベルリン） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） １２：３０ＧＭＴ ９月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） １３：１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月１７日（火） 閣議、閣議後会見 １３：００ ８月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） ０８：３０ＧＭＴ ８月英消費者物価指数（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ８月英生産者物価指数（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ９月独景気期待指数（ＺＥＷ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省） １４：００ＧＭＴ ９月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間・５２週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（１８日まで） トルコ中銀金融政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ９月１８日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ８月中国新築住宅価格 ０８：３０ＧＭＴ ９月の英金融政策委員会の議事録 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省） １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） １８：３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２２：４５ＧＭＴ 第２・四半期ニュージーランドＧＤＰ 独連邦債入札 ポルトガル国債入札 ＥＣＢ理事会（金利決定なし、１９日まで） 韓国［秋夕］ -------------------------------------------------------------------------------- ９月１９日（木） ０８：３０ ９月ロイター短観 ０８：５０ ８月貿易統計（財務省） （予測中央値：前年比 輸出14.5％、輸入18.5％、貿易赤字1兆1008億円） ０８：５０ ４─６月期資金循環統計速報（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 木内日銀審議委員が釧路市で講演（釧路市） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ 木内日銀審議委員が記者会見（釧路市） １４：００ ７月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） １５：３５ごろ 黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策会合 ０８：３０ＧＭＴ ８月英小売売上高（国立統計局） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（商務省） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １４：００ＧＭＴ ８月米中古住宅販売（全米リアルター協会） １４：００ＧＭＴ ８月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） １４：００ＧＭＴ ９月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６：２０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 （オハイオ州クリーブランド） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 仏国債入札 中国、台湾［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ ノルウェー中銀金融政策会合 南ア中銀金融政策会合（金利発表） ＥＣＢ理事会（金利決定なし、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ９月２０日（金） 閣議、閣議後会見 ０７：００ ９月ロイター企業調査 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（１０月債)の発行予定額等（財務省） １１：３０─１２：３０ごろ 黒田日銀総裁が共同通信社「きさらぎ会」で講演 １２：００めど ８月外国投信概況 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６：３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢと経済」（ニューヨーク） １６：５５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米経済と金融政策」（ニューヨーク） １７：４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 中国、台湾、香港［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ -------------------------------------------------------------------------------- ９月２１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２２日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ドイツ総選挙 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２３日（月）祝日（秋分の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 １２：３０ＧＭＴ ８月シカゴ連銀全米活動指数 １２：５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） １３：２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２４日（火） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：００ＧＭＴ ９月独ＩＦＯ業況指数 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 １３：００ＧＭＴ ７月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １４：００ＧＭＴ ９月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２５日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ １０月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ８月米耐久財受注（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米新築１戸建て住宅販売（商務省） １６：００ＧＭＴ 第２・四半期米資金循環（ＦＲＢ） １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２６日（木） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益改定値（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀が講演（ミシガン州ホートン） １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ８月米住宅着工許可件数改定値（商務省） イタリア国債入札 台湾中銀四半期政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２７日（金） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：１５ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁、 米経済について講演（デンバー） ０６：４５ＧＭＴ ７月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） ０６：４５ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） ０９：４５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が「金融政策の役割」に関する会合で講演（オスロ） １２：３０ＧＭＴ ８月米個人所得・消費支出（商務省） １３：５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 １４：１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が「金融政策の役割」に関する会合でパネルディスカッ ションに参加（オスロ） １８：００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済について講演（ニューヨーク州シラキュース） ９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） １─８月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月３０日（月） ０８：５０ ８月鉱工業生産速報（経産省） ０８：５０ ８月商業販売統計（経産省） １２：３０ ９月国際投資戦略調査［JP/GAA］ １４：００ ８月住宅着工戸数（国交省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） １３：４５ＧＭＴ ９月米シカゴ地区購買部協会景気指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ------------------------------------------------------------------------------- ＜１０月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京） -------------------------------------------------------------------------------- １０月１日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ８月完全失業率（総務省） ０８：３０ ８月有効求人倍率（厚労省） ０８：３０ ８月家計調査（総務省） ０８：５０ ９月全国企業短期経済観測調査（短観）（日銀） １０：３０ ８月毎月勤労統計（厚労省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月２日（水） ０８：５０ ９月マネタリーベース（日銀） ０８：５０ ９月短観業種別計数（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月３日（木） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ９月短観ＣＰ発行環境（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月４日（金） 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合（２日目） １５：３０ 日銀総裁会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月５日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月６日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主な海外マーケット休場予定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月 １８日 韓国［秋夕］ １９日 中国、台湾［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ ２０日 中国、台湾、香港［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ １０月 １日（火）中国、香港［国慶節］ ２日（水）中国［国慶節］、インド［ガンジー誕生日］ ３日（木）中国［国慶節］、韓国［開天節］ ４日（金）中国［国慶節］ ７日（月）中国［国慶節］ ９日（水）韓国［ハングルの日］ １０日（木）台湾［国慶節］ １４日（月）香港［重陽節］、米国［コロンブスデー、債券市場が休場］ １５日（火）シンガポール［ハリラヤハジ］ ２３日（水）タイ［チュラロンコーン大王祭］