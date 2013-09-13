17日の国内・海外経済指標と行事予定

［東京 １３日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 追加上場 タイセイ が東証マザーズに（既上場は福岡Ｑ─Ｂｏａｒｄ） 時間未定 閣議、閣議後会見 １３：００ ８月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） １７：００ ＪＡＬ社長定例会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １３日（金） ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏雇用統計 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局） １２：３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省） １２：３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省） １３：５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 １４：００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省） ユーロ圏・ＥＵ財務相非公式会合（リトアニア・ビリニュス、１４日まで） ロシア中銀金融政策会合 １４日（土） １５日（日） １５─２０日 １─８月対中国海外直接投資 （商務省） １６日（月） ０８：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（ベルリン） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） １２：３０ＧＭＴ ９月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） １３：１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７日（火） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） ０８：３０ＧＭＴ ８月英消費者物価指数（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ８月英生産者物価指数（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ９月独景気期待指数（ＺＥＷ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省） １４：００ＧＭＴ ９月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間・５２週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（１８日まで） トルコ中銀金融政策会合