米金融・債券市場＝上昇、弱い米経済指標受け

[ニューヨーク 13日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 96*07.00(+0*06.00)=3.8385% 前営業日終盤 96*01.00(+0*01.00)=3.8494% 10年債 (2105GMT) 96*21.00(+0*04.00)=2.8902% 前営業日終盤 96*17.00(+0*02.00)=2.9048% 5年債 (2105GMT) 99*02.00(+0*01.75)=1.6980% 前営業日終盤 99*00.25(‐0*00.25)=1.7093% 2年債 (2105GMT) 99*28.25(+0*00.50)=0.4352% 前営業日終盤 99*27.75(+0*00.25)=0.4430% 13日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米経済指標が弱い内容となり、来週 の連邦公開市場委員会(FOMC)で資産買い入れ規模の縮小が発表されても縮小規模は 小さくなるとの見方を裏付ける結果となった。 この日発表された8月の米小売売上高は前月比0.2%増と、5カ月連続で増加した ものの伸びは前月から鈍化。エコノミスト予想の0.4%増を下回った。 ロイター/ミシガン大学が調査した9月の米消費者信頼感指数(速報値)も、金利上 昇で住宅市場や景気が冷え込むとの懸念が広がるなか、4月以来5カ月ぶりの水準に低下 した。 来年1月に任期切れとなるバーナンキ連邦準備理事会(FRB)議長の後任人事につ いて、サマーズ元財務長官を指名する方向で最終段階に入ったと13日付日本経済新聞( 電子版)が報じたが、ホワイトハウスは後任は依然決定していないと説明した。 バンク・オブ・ノバスコシアの米債券トレーディング部門責任者チャールズ・コミス キー氏は「サマーズ氏に関する報道の信ぴょう性がホワイトハウスの説明で低下したこと から、米国債への買いが戻った」と話した。 指標10年債 は終盤 4/32高。利回りは2.890%。前日終盤時 点の2.91%から低下した。 30年債 は7/32高。利回りが3.838%。前日は3.85%だっ た。 来週最大のイベントは「18日のFOMC声明の発表」(ソシエテ・ジェネラルの米 国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏)となっている。 同氏は、FRBが月間100億ドル程度の債券買い入れ縮小を発表すると予想してい る。 Tボンド先物9月限 は05/32高の131─10/32。 Tノート先物9月限 は3.50/32高の124─21.50/32。 Tボンド先物12月限 は05/32高の129─26/32。 Tノート先物12月限 は04/32高の123─17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread 0.50 (+1.25)