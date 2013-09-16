〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 １６日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【９月１６―２０日の海外経済指標】 予想 前回 １６日（月） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） （前年比、％） 1.3 1.3 （速報値） １２：３０ＧＭＴ ９月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 9.20 8.24 １３：１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.4 0.0 （設備稼働率、％） 77.8 77.6 １７日（火） ０８：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 26.1 ０８：３０ＧＭＴ ８月英消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） 0.5 0.0 （前年比、％） 2.7 2.8 ＲＰＩ（前月比、％） 0.4 0.0 （前年比、％） 3.2 3.1 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.4 0.0 （前年比、％） 3.2 3.2 ０８：３０ＧＭＴ ８月英生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） 0.2 1.1 （前年比、％） 3.0 5.0 産出（前月比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 1.8 2.1 ０９：００ＧＭＴ ９月独景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 46.0 42.0 （現況指数） 20.8 18.3 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.2 0.2 （指数／前年比、％） 1.6 2.0 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％） 1.8 1.7 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省） １４：００ＧＭＴ ９月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） 59 59 １─８月対中国海外直接投資 （商務省） １８日（水） ０１：３０ＧＭＴ ８月中国新築住宅価格 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 92.0 89.6 （許可件数／年率、万戸） 95.0 95.4 ２２：４５ＧＭＴ 第２・四半期ニュージーランドＧＤＰ １９日（木） ０８：３０ＧＭＴ ８月英小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.4 1.1 （前年比、％） 3.3 3.0 １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（商務省） （１０億ドル） -97.2 -106.1 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （９／１４までの週、１０００件） 330 292 １４：００ＧＭＴ ８月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.25 5.39 １４：００ＧＭＴ ８月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.6 0.6 １４：００ＧＭＴ ９月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 10.2 9.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【９月１６―２２日の海外行事予定】 １６日（月） ０８：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（ベルリン） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７日（火） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間・５２週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（１８日まで） トルコ中銀金融政策会合 １８日（水） ０８：３０ＧＭＴ ９月の英金融政策委員会の議事録 １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） １８：３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 独連邦債入札 ポルトガル国債入札 ＥＣＢ理事会（金利決定なし、１９日まで） 韓国［秋夕］ １９日（木） ０７：３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策会合 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６：２０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 （オハイオ州クリーブランド） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 仏国債入札 ノルウェー中銀金融政策会合 南ア中銀金融政策会合（金利発表） ＥＣＢ理事会（金利決定なし、最終日） 中国、台湾［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ ２０日（金） ０５：３０ＧＭＴ インド中銀、金融政策発表 １６：３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢと経済」（ニューヨーク） １６：４０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が「世界の金融サービスが抱える課題」 に関する会合で講演（コネチカット州ニューヘイブン） １６：５５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米経済と金融政策」（ニューヨーク） １７：４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 中国、台湾、香港［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ ２１日（土） ２２日（日） ドイツ総選挙 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━