〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.010％、6カ月物は0.030％＝財務省

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［ワシントン １６日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.010％ 平均落札金利 0.005％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.010％ 落札価格 99.997472 最高利回り落札比率 24.37％ カバー（応札倍率） 4.34倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,136,500 応札総額 130,173,055,600 競争入札 29,421,963,900 非競争入札 478,172,600 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年09月19日 償還日 2013年12月19日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.030％ 平均落札金利 0.015％ 最低落札金利 0.010％ 利付き債券相当利回り 0.030％ 落札価格 99.984833 最高利回り落札比率 45.71％ カバー（応札倍率） 4.57倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,583,500 応札総額 114,284,952,500 競争入札 24,274,631,000 非競争入札 349,952,500 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年9月19日 償還日 2014年3月20日
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