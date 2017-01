UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格上昇、サマーズ氏のＦＲＢ議長候補辞退を好感

(内容を追加しました) [ニューヨーク 16日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 95*25.50(‐0*13.50)=3.8631% 前営業日終盤 96*07.00(+0*06.00)=3.8385% 10年債 (2105GMT) 96*28.50(+0*07.50)=2.8624% 前営業日終盤 96*21.00(+0*04.00)=2.8902% 5年債 (2105GMT) 99*12.75(+0*10.75)=1.6269% 前営業日終盤 99*02.00(+0*01.75)=1.6980% 2年債 (2105GMT) 99*30.75(+0*02.50)=0.3951% 前営業日終盤 99*28.25(+0*00.50)=0.4352% 16日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇した。サマーズ元米財務長官が次期 連邦準備理事会(FRB)議長候補を辞退したことを受け、より積極的な金融引き締めへ の懸念が後退した。 国債利回りは5年物 がけん引する形で、今月に入り最も低い水準に低下。 1カ月物短期証券(Tビル)利回りはゼロを割り込んだ。 ただ翌17日から始まる米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えた警戒感から、午 後にかけて上昇の勢いが鈍った。シリアの化学兵器問題で、米ロが2014年半ばまでに 化学兵器を廃棄させる枠組みで合意したことも、安全資産とされる米国債の投資妙味を低 下させた。 午後終盤の取引で、指標10年債 は1/32高。利回りは2.87%。 一時は2.79%まで低下した。 30年債 は20/32安。利回りは3.87%。一時は3.78%まで 低下する場面もあった。 5年債と30年債の利回り格差はこの日、前週末の214ベーシスポイント(bp) から223bpに拡大した。 サマーズ氏の辞退を受けて、市場ではイエレンFRB副議長が最有力候補に浮上した との見方が出ている。副議長がそのまま昇格すれば、現在の資産買い入れ縮小への緩やか かつ慎重な姿勢が継続する公算が大きい。 プルデンシャル・フィックスト・インカムのチーフ投資ストラテジスト、ロバート・ ティップ氏は「イエレン副議長が議長に就任すれば、全般的に市場の不透明感が払しょく され、FRBの政策スタンスが継続するとともに、新体制への移行も極めて円滑に行われ る可能性が高い」との見方を示した。 イエレン氏が議長に就任した場合、FRBは資産買い入れ停止後も利上げを急ぐこと はないとみられている。 米短期金利先物市場 では、FRBの利上げ時期見通しが後ずれするとの見方が 強まった。市場は現在、2014年末の利上げの確率55%と見込んでおり、前週末の6 8%から低下した。 FOMCでは、米景気のぜい弱さを踏まえ、小規模な資産買い入れ縮小に着手する公 算が大きいと予想されている。この日発表された米経済指標は、8月の鉱工業生産指数、 9月のニューヨーク州製造業業況指数ともに、小幅な緩和縮小に耐えられる可能性がある ことを示唆する内容となった。 FRBは同日、2024年11月─2031年2月に償還を迎える国債を9億270 0万ドル買い入れた。17日には2036─2043年に償還を迎える国債を12億50 00万─17億5000万ドル買い入れる予定。 Tボンド先物9月限 は1/32高の131─11/32。 Tノート先物9月限 は12.50/32高の125─2/32。 Tボンド先物12月限 は変わらずの129─26/32。 Tノート先物12月限 は13.50/32高の123─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.25 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (-2.25)