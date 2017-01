〔情報ＢＯＸ〕米主要行、独自ストレステストの結果

[16日 ロイター] - 米大手各行が独自に実施したストレステスト(健全性審査 )の結果は以下の通り。 2015年第2・四半期までの9四半期間について「非常に厳しいシナリオ」を想定 し、予想される自己資本比率や損失額を算定している。 3月公表の同様のストレステストの結果と比較した。 (単位:特記以外は10億ドル) 普通株式Tier1比率の 累積税引き前損益 累積純収入 最低水準(%) (引当金計上前) Sept March Sept March Sept March JPMorgan Chase & 8.5% 7.2% -$0.3 -$0.2 $57.0 $63.0 Co Bank of America 8.4% 7.7% -$26.1 -$43.8 $45.9 $38.5 Corp Citigroup Inc 9.1% 8.4% -$21.2 -$28.1 $43.1 $40.4 Goldman Sachs 8.9% 8.6% -$6.2 -$6.6 $15.5 $20.4 Group Inc Morgan Stanley 9.5% 6.7% $0.6 -$12.6 $11.6 $6.3 Wells Fargo & Co 9.9% 8.3% -$3.8 -$1.7 $52.6 $55.8