＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月１７日─９日２４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １７日（火） ０８：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 26.1 ０８：３０ＧＭＴ ８月英消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） 0.5 0.0 （前年比、％） 2.7 2.8 ＲＰＩ（前月比、％） 0.4 0.0 （前年比、％） 3.2 3.1 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.4 0.0 （前年比、％） 3.2 3.2 ０８：３０ＧＭＴ ８月英生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） 0.2 1.1 （前年比、％） 3.0 5.0 産出（前月比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 1.8 2.1 ０９：００ＧＭＴ ９月独景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 46.0 42.0 （現況指数） 20.8 18.3 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.2 0.2 （指数／前年比、％） 1.6 2.0 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.2 （コア指数／前年比、％） 1.8 1.7 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省） １４：００ＧＭＴ ９月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） 59 59 １８日（水） ０１：３０ＧＭＴ ８月中国新築住宅価格 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 91.7 89.6 （許可件数／年率、万戸） 95.0 95.4 ２２：４５ＧＭＴ 第２・四半期ニュージーランドＧＤＰ １９日（木） ０８：３０ＧＭＴ ８月英小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.4 1.1 （前年比、％） 3.3 3.0 １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（商務省） （１０億ドル） -97.0 -106.1 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （９／１４までの週、１０００件） 330 292 １４：００ＧＭＴ ８月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.25 5.39 １４：００ＧＭＴ ８月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.6 0.6 １４：００ＧＭＴ ９月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 10.0 9.3 ２３日（月） ０１：４５ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 51.5 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 51.4 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数 N/A 50.7 １２：３０ＧＭＴ ８月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A -0.15 １２：５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 53.1 ２４日（火） ０８：００ＧＭＴ ９月独ＩＦＯ業況指数 （業況指数） N/A 107.5 （現況指数） N/A 112.0 （期待指数） N/A 103.3 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A 0.9 （季調前前月比、％） N/A 2.2 （前年比、％） N/A 12.1 １３：００ＧＭＴ ７月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.7 １４：００ＧＭＴ ９月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 80.5 81.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━