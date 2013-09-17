18日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 １８日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ 経済同友会代表幹事会見 １４：００ サントリー ビール事業説明会 １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １７：００ ＪＡＬ社長定例会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（火） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） ０８：３０ＧＭＴ ８月英消費者物価指数（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ８月英生産者物価指数（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ９月独景気期待指数（ＺＥＷ） ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏貿易収支（統計局） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：１５ＧＭＴ ルー米財務長官が米経済について講演（ワシントン） １２：３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月対米証券投資（財務省） １４：００ＧＭＴ ９月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間・５２週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（１８日まで） トルコ中銀金融政策会合 １─８月対中国海外直接投資 （商務省） １８日（水） ０１：３０ＧＭＴ ８月中国新築住宅価格 ０８：３０ＧＭＴ ９月の英金融政策委員会の議事録 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省） １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） １８：３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２２：４５ＧＭＴ 第２・四半期ニュージーランドＧＤＰ 独連邦債入札 ポルトガル国債入札 ＥＣＢ理事会（金利決定なし、１９日まで） 韓国［秋夕］