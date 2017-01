米金融・債券市場＝価格上昇、ＦＯＭＣ待ち

[ニューヨーク 17日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2023GMT) 96*13.50(+0*20.00)=3.8268% 前営業日終盤 95*25.50(‐0*13.50)=3.8631% 10年債 (2023GMT) 97*01.00(+0*04.50)=2.8458% 前営業日終盤 96*28.50(+0*07.50)=2.8624% 5年債 (2023GMT) 99*15.50(+0*02.75)=1.6087% 前営業日終盤 99*12.75(+0*10.75)=1.6269% 2年債 (2023GMT) 100*00.00(+0*01.25)=0.3750% 前営業日終盤 99*30.75(+0*02.50)=0.3951% 17日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇した。市場は翌日発表される米連邦 公開市場委員会(FOMC)声明に注目している。 朝方発表された消費者物価指数(CPI)統計は、インフレ抑制を確認する内容とな り、長期債を支援した。 FOMCでは、100億─150億ドルの資産買い入れ縮小を決定すると見込まれて いるが、一部では緩和縮小を年内のより遅い時期に先送りするとの見方も浮上。米国債の 追い風となった。 午後終盤の取引で、指標10年債 は3/32高。利回りは2.858% と、前日の2.862%から低下した。 Tボンド先物9月限 は16/32高の131─27/32。 Tノート先物9月限 は5/32高の125─7/32。 Tボンド先物12月限 は16/32高の130─10/32。 Tノート先物12月限 は5.50/32高の124─4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-1.00)