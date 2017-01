UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格上昇、ＦＯＭＣ待ち

(内容を追加しました) [ニューヨーク 17日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 96*11.00(+0*17.50)=3.8313% 前営業日終盤 95*25.50(‐0*13.50)=3.8631% 10年債 (2105GMT) 97*00.00(+0*03.50)=2.8495% 前営業日終盤 96*28.50(+0*07.50)=2.8624% 5年債 (2105GMT) 99*15.25(+0*02.50)=1.6104% 前営業日終盤 99*12.75(+0*10.75)=1.6269% 2年債 (2105GMT) 100*00.00(+0*01.25)=0.3750% 前営業日終盤 99*30.75(+0*02.50)=0.3951% 17日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇した。市場は翌日発表される米連邦 公開市場委員会(FOMC)声明に注目している。 朝方発表された消費者物価指数(CPI)統計は、インフレ抑制を確認する内容とな り、長期債を支援した。 FOMCでは、100億─150億ドルの資産買い入れ縮小を決定すると見込まれて いるが、一部では緩和縮小を年内のより遅い時期に先送りするとの見方も浮上。米国債の 追い風となった。 LPLフィナンシャルの債券ストラテジスト、アンソニー・バルレリ氏は「ハト派的 な結果になるリスクがある」とし、「FRBが金融政策を全く変更しない可能性があり、 そうなれば米国債市場にとってはプラス」との見方を示した。 だがアナリストによると、米株高や独連邦債の下落の影響で、米国債の上値は重かっ た。 午後終盤の取引で、指標10年債 は3/32高。利回りは2.858% と、前日の2.862%から低下した。 2年債 価格はほぼ変わらず、利回りは0.384%。 30年債 は11/32高。利回りは3.848%と、前日の3.863 %から低下した。長期債はFRBの国債買い入れによる追い風も受けた。 FRBは、2036年2月─2043年8月に償還を迎える国債を14億7000万 ドル買い入れた。 この日発表された経済指標では、8月のCPIが前月比0.1%上昇と、伸びは前月 から鈍化するとともに、市場予想(0.2%上昇)も下回った。 米住宅建設業者指数は前月から横ばいの58と、住宅ローン金利の上昇にもかかわら ず、依然として約8年ぶりの高水準近辺にとどまった。 また対米投資統計によると、7月に海外投資家による米国債への需要が回復した。6 月はFRBによる緩和縮小懸念を背景に米国債離れが顕著となっていた。 ただ、長期的な米財政の先行きには不安が残る。 米議会予算局(CBO)の発表によると、米国の財政赤字の対国内総生産(GDP) 比は、今年の推定3.9%から2038年までに6.4%に上昇する見通し。高齢化に伴 う社会保障費の増加が予想されるためとしている。 Tボンド先物9月限 は16/32高の131─27/32。 Tノート先物9月限 は5/32高の125─7/32。 Tボンド先物12月限 は16/32高の130─10/32。 Tノート先物12月限 は5.50/32高の124─4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-1.00)