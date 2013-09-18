UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（18日）＝9本、408億7823万円

(設定額を追加しました) ［東京 １８日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：３１６億３７１２万円 販売会社：大和証券 通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：７６億５１１５万円 販売会社：大和証券 ノムラＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ａコース／ノムラＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ｂコース 野村アセットマネジメント 設定上限額：各２０００億円 設定額：Ａコース３億２３２５万円／Ｂコース６億００３７万円 販売会社：野村証券 ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：６億１８３１万円 販売会社：丸三証券 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：１２００万円 販売会社：野村証券、三井住友信託銀行 資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース 資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース 資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース 日興アセットマネジメント 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：各１２００万円 販売会社：藍澤証券、エース証券、エイチ・エス証券、ＳＭＢＣフレンド証券、高木 証券 、東洋証券、八十二証券、ひろぎんウツミ屋証券、マネックス証券、丸八証 券