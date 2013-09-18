19日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 １９日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東京ゲームショウ（幕張） ０８：３０ ９月ロイター短観 ０８：５０ ８月貿易統計（財務省） （予測中央値：前年比 輸出＋14.5％、輸入＋18.5％、貿易赤字1兆1008億円） ０８：５０ ４─６月期資金循環統計速報（日銀） １０：００ イオンモール幕張新都心 概要発表会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 木内日銀審議委員が釧路市で講演（釧路市） １０：３０ 東レ「放射線遮蔽に関する新素材の開発」について発表 １１：１５ 自工会会長定例会見 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ 鉄連会長会見 １３：３０ ８月粗鋼生産速報（鉄連） １４：００ 木内日銀審議委員が記者会見（釧路市） １４：００ ７月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） １５：３５ごろ 黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ １６：５０ 基準地価（国土交通省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １８日（水） ０１：３０ＧＭＴ ８月中国新築住宅価格 ０８：３０ＧＭＴ ９月の英金融政策委員会の議事録 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省） １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） １８：３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２２：４５ＧＭＴ 第２・四半期ニュージーランドＧＤＰ 独連邦債入札 ポルトガル国債入札 ＥＣＢ理事会（金利決定なし、１９日まで） 韓国［秋夕］ ＝主要決算企業決算＝ FedEx Oracle １９日（木） ０７：３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策会合 ０８：３０ＧＭＴ ８月英小売売上高（国立統計局） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（商務省） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １４：００ＧＭＴ ８月米中古住宅販売（全米リアルター協会） １４：００ＧＭＴ ８月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） １４：００ＧＭＴ ９月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６：２０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 （オハイオ州クリーブランド） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 スペイン国債入札 仏国債入札 中国、台湾［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ ノルウェー中銀金融政策会合 南ア中銀金融政策会合（金利発表） ＥＣＢ理事会（金利決定なし、最終日）