ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(内容を更新しました) ＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜９月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１９日（木） ０８：３０ ９月ロイター短観 ０８：５０ ８月貿易統計（財務省） （予測中央値：前年比 輸出＋14.5％、輸入＋18.5％、貿易赤字1兆1008億円） ０８：５０ ４─６月期資金循環統計速報（日銀） １０：００ イオンモール幕張新都心 概要発表会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 木内日銀審議委員が釧路市で講演（釧路市） １１：１５ 自工会会長定例会見 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 鉄連会長会見 １４：００ ８月粗鋼生産速報（鉄連） １４：００ 木内日銀審議委員が記者会見（釧路市） １４：００ ７月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） １５：３５ごろ 黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ １６：５０ 基準地価（国土交通省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策会合 ０８：３０ＧＭＴ ８月英小売売上高（国立統計局） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（商務省） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １４：００ＧＭＴ ８月米中古住宅販売（全米リアルター協会） １４：００ＧＭＴ ８月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） １４：００ＧＭＴ ９月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６：２０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 （オハイオ州クリーブランド） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 スペイン国債入札 仏国債入札 中国、台湾［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ ノルウェー中銀金融政策会合 南ア中銀金融政策会合（金利発表） ＥＣＢ理事会（金利決定なし、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ９月２０日（金） 閣議、閣議後会見 ０７：００ ９月ロイター企業調査 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） １１：３０─１２：３０ごろ 黒田日銀総裁が共同通信社「きさらぎ会」で講演 １２：００めど ８月外国投信概況 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５：３０ＧＭＴ インド中銀、金融政策発表 １６：３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢと経済」（ニューヨーク） １６：４０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が講演（コネティカット州ニューヘブン） １６：５５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米経済と金融政策」（ニューヨーク） １７：４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 中国、台湾、香港［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ -------------------------------------------------------------------------------- ９月２１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２２日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ドイツ総選挙 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２３日（月）祝日（秋分の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀金融安定化報告 ０１：４５ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 １２：３０ＧＭＴ ８月シカゴ連銀全米活動指数 １２：５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） １３：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会の経済金融委員会で証言 １３：２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２４日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ １０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：００ＧＭＴ ９月独ＩＦＯ業況指数 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 １３：００ＧＭＴ ７月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） １３：３０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（シカゴ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １４：００ＧＭＴ ９月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） １７：００ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（シカゴ） １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 スペイン国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２５日（水） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ １０月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ８月米耐久財受注（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米新築１戸建て住宅販売（商務省） １６：００ＧＭＴ 第２・四半期米資金循環（ＦＲＢ） １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２６日（木） １０：３０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益改定値（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀が講演（ミシガン州ホートン） １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ８月米住宅着工許可件数改定値（商務省） イタリア国債入札 台湾中銀四半期政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２７日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告機関ベース、財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債のＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：１５ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁、 米経済について講演（デンバー） ０６：４５ＧＭＴ ７月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） ０６：４５ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） ０９：４５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が「金融政策の役割」に関する会合で講演（オスロ） １２：３０ＧＭＴ ８月米個人所得・消費支出（商務省） １２：３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が ニューヨーク連銀主催の会合であいさつ（ニューヨーク） １３：５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 １４：１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が「金融政策の役割」に関する会合でパネルディスカッ ションに参加（オスロ） １８：００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済について講演（ニューヨーク州シラキュース） ９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） １─８月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月３０日（月） ０８：５０ ８月鉱工業生産速報（経産省） ０８：５０ ８月商業販売統計（経産省） １２：３０ ９月国際投資戦略調査［JP/GAA］ １４：００ ８月住宅着工戸数（国交省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） １３：４５ＧＭＴ ９月米シカゴ地区購買部協会景気指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ------------------------------------------------------------------------------- ＜１０月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京） -------------------------------------------------------------------------------- １０月１日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ８月完全失業率（総務省） ０８：３０ ８月有効求人倍率（厚労省） ０８：３０ ８月家計調査（総務省） ０８：５０ ９月全国企業短期経済観測調査（短観）（日銀） １０：３０ ８月毎月勤労統計（厚労省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ９月中国ＰＭＩ（国家統計局） ０１：３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局） ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表） ０７：５５ＧＭＴ ９月独雇用統計（連邦雇用庁） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏失業率（統計局） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １２：５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） １４：００ＧＭＴ ８月米建設支出（商務省） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 イエレン米ＦＲＢ副議長がニューヨークのエコノミッククラブで講演 ９月米自動車販売台数 中国、香港［国慶節］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月２日（水） ０８：５０ ９月マネタリーベース（日銀） ０８：５０ ９月短観業種別計数（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表、パリ） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ） 中国［国慶節］、インド［ガンジー誕生日］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月３日（木） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ９月短観ＣＰ発行環境（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ９月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局） １１：３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １４：００ＧＭＴ ８月米耐久財受注改定値（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省） １４：００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁（サンディエゴ） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３・１０．３０年債入札条件 中国［国慶節］、韓国［開天節］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月４日（金） 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合（２日目） １５：３０ 日銀総裁会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ９月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ８月独生産者物価指数（連邦統計庁） １２：３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省） １３：１５ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁があいさつ（ニューヨーク） １３：３０ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） １７：４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （ミネソタ州ブルーミントン） 中国［国慶節］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月５日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月６日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月７日（日） １４：００ 日銀金融経済月報 １４：００ ８月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 豪州夏時間入り -------------------------------------------------------------------------------- １０月８日（火） 閣議、閣議後会見 日銀ドル供給オペ ０８：５０ ８月経常収支（財務省） １４：００ ９月景気ウォッチャー調査（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月９日（水） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（９月４・５日分） １０：３０ 日銀の中曽副総裁が松江市で講演 １３：３０ 日銀の中曽副総裁が松江市で会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１０日（木） ０８：５０ ８月第３次産業活動指数（経済産業省） ０８：５０ ８月機械受注（内閣府） １４：００ ９月消費動向調査（内閣府） １５：００ １０月フォーキャスト調査（日経センター） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１１日（金） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主な海外マーケット休場予定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月 １８日 韓国［秋夕］ １９日 中国、台湾［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ ２０日 中国、台湾、香港［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ １０月 １日（火）中国、香港［国慶節］ ２日（水）中国［国慶節］、インド［ガンジー誕生日］ ３日（木）中国［国慶節］、韓国［開天節］ ４日（金）中国［国慶節］ ７日（月）中国［国慶節］ ９日（水）韓国［ハングルの日］ １０日（木）台湾［国慶節］ １４日（月）香港［重陽節］、米国［コロンブスデー、債券市場が休場］ １５日（火）シンガポール［ハリラヤハジ］ ２３日（水）タイ［チュラロンコーン大王祭］