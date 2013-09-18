再送-〔表〕海外主要経済指標予測

(余分なコードを削除しました) ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月１８日─９日２５日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １８日（水） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 91.7 89.6 （許可件数／年率、万戸） 95.0 95.4 ２２：４５ＧＭＴ 第２・四半期ニュージーランドＧＤＰ １９日（木） ０８：３０ＧＭＴ ８月英小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.4 1.1 （前年比、％） 3.3 3.0 １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（商務省） （１０億ドル） -97.0 -106.1 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （９／１４までの週、１０００件） 330 292 １４：００ＧＭＴ ８月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.25 5.39 １４：００ＧＭＴ ８月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.6 0.6 １４：００ＧＭＴ ９月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 10.0 9.3 ２３日（月） ０１：４５ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 51.5 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 51.4 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数 N/A 50.7 １２：３０ＧＭＴ ８月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A -0.15 １２：５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 53.1 ２４日（火） ０８：００ＧＭＴ ９月独ＩＦＯ業況指数 （業況指数） N/A 107.5 （現況指数） N/A 112.0 （期待指数） N/A 103.3 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A 0.9 （季調前前月比、％） N/A 2.2 （前年比、％） N/A 12.1 １３：００ＧＭＴ ７月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.7 １４：００ＧＭＴ ９月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 80.5 81.5 ２５日（水） ０６：００ＧＭＴ １０月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） N/A 6.9 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ８月米耐久財受注（商務省） （前月比、％） 0.1 -7.4 （輸送機器除く／前月比、％） N/A -0.8 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -4.0 １４：００ＧＭＴ ８月米新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.428 0.394 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━