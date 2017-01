米金融・債券市場＝利回り急低下、予想外のＦＯＭＣ緩和縮小見送りで

[ニューヨーク 18日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2030GMT) 97*23.00(+1*12.00)=3.7524% 前営業日終盤 96*11.00(+0*17.50)=3.8313% 10年債 (2030GMT) 98*09.50(+1*09.50)=2.6969% 前営業日終盤 97*00.00(+0*03.50)=2.8495% 5年債 (2030GMT) 100*09.75(+0*26.50)=1.4359% 前営業日終盤 99*15.25(+0*02.50)=1.6104% 2年債 (2030GMT) 100*02.75(+0*02.75)=0.3307% 前営業日終盤 100*00.00(+0*01.25)=0.3750% 18日の米金融・債券市場では、国債利回りが大幅低下し、およそ1カ月ぶりの低水 準をつけた。米連邦公開市場委員会(FOMC)が市場の予想に反し、資産買い入れ縮小 を見送ったことを好感した。 相場は当初、軟調に推移していたが、FOMC声明発表後に大きく切り返した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は1─5/32高。利回りは2.68 %と、前日の2.86%から低下した。 Tボンド先物9月限 は1─20/32高の133─15/32。 Tノート先物9月限 は1─11.50/32高の126─18.50/32 。 Tボンド先物12月限 は1─20/32高の131─30/32。 Tノート先物12月限 は1─14/32高の125─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (-1.25)