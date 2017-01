UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り急低下、予想外のＦＯＭＣ緩和縮小見送りで

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 18日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 97*26.00(+1*15.00)=3.7471% 前営業日終盤 96*11.00(+0*17.50)=3.8313% 10年債 (2105GMT) 98*11.00(+1*11.00)=2.6915% 前営業日終盤 97*00.00(+0*03.50)=2.8495% 5年債 (2105GMT) 100*10.75(+0*27.50)=1.4294% 前営業日終盤 99*15.25(+0*02.50)=1.6104% 2年債 (2105GMT) 100*03.00(+0*03.00)=0.3266% 前営業日終盤 100*00.00(+0*01.25)=0.3750% 18日の米金融・債券市場では、国債利回りが大幅低下し、およそ1カ月ぶりの低水 準をつけた。米連邦公開市場委員会(FOMC)が市場の予想に反し、資産買い入れ縮小 を見送ったことを好感した。 相場は当初、軟調に推移していたが、FOMC声明発表後に大きく切り返した。 FOMCは緩和縮小見送りの決定に当たり、財政引締めや住宅ローン金利上昇による 経済への足かせに言及した。 FRBの出口戦略に備え、市場では債券ファンドからの資金引き揚げや債券やモーゲ ージ債などへの投資をヘッジする動きが出ており、今回の緩和縮小見送りは市場関係者の 意表をつく格好となった。 ここ数週間の経済指標が弱い内容となったことで、買い入れの縮小幅は大きくないと の見方に傾いていたものの、大半の市場関係者はFRBが少なくとも小規模な縮小に着手 すると見込んでいた。 CIBCの米国債トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏は、米国債投資は完 全に手薄になっていたと指摘。「債券ファンドから大規模に資金を引き揚げた直後に、F RBが予想外に緩和縮小を見送り債券市場が急反発している状況は、最悪とも言える」と 述べた。 午後終盤の取引で、指標10年債 1─9/32高。利回りは声明発表前 の2.86%から2.70%に低下した。一時は8月13日以来の低水準となる2.67 3%まで下げた。 10年債利回りは緩和縮小観測を背景に、5月初旬の1.60%から急上昇していた 。 5年債 は27/32高。利回りは声明発表前の1.63%から1.44% に低下した。 30年債 は1─11/32高。利回りは3.75%。声明発表前は 3. 84%だった。 一部のアナリストや投資家はFOMC声明について、債券利回りの上昇が住宅市場の 回復に与える影響もFRBが懸念していることを示唆していると受け止めている。 FRBは19日、2020─2023年に償還を迎える国債を27億5000万─3 5億ドル買い入れる予定。 Tボンド先物9月限 は1─20/32高の133─15/32。 Tノート先物9月限 は1─11.50/32高の126─18.50/32 。 Tボンド先物12月限 は1─20/32高の131─30/32。 Tノート先物12月限 は1─14/32高の125─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 17.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (-1.25)