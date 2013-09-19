20日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ２０日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ０７：００ ９月ロイター企業調査 ０８：００ 新型ｉＰｈｏｎｅ発売 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） １１：３０─１２：３０ごろ 黒田日銀総裁が共同通信社「きさらぎ会」で講演 １２：００めど ８月外国投信概況 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：４５ 政労使会議、会議終了前に安倍首相あいさつ １５：００ 甘利経済再生相会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １９日（木） ０７：３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策会合 ０８：３０ＧＭＴ ８月英小売売上高（国立統計局） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米経常収支（商務省） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １４：００ＧＭＴ ８月米中古住宅販売（全米リアルター協会） １４：００ＧＭＴ ８月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） １４：００ＧＭＴ ９月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６：２０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 （オハイオ州クリーブランド） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 スペイン国債入札 仏国債入札 中国、台湾［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ ノルウェー中銀金融政策会合 南ア中銀金融政策会合（金利発表） ＥＣＢ理事会（金利決定なし、最終日） ２０日（金） ０５：３０ＧＭＴ インド中銀、金融政策発表 １６：３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢと経済」（ニューヨーク） １６：４０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が講演（コネティカット州ニューヘブン） １６：５５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米経済と金融政策」（ニューヨーク） １７：４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 中国、台湾、香港［以上、中秋節］、韓国［秋夕］