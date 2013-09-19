〔表〕米住宅ローン金利＝フレディマック

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［１９日 ロイター］ - 米連邦住宅貸付抵当公社（フレディマック） の調 査による住宅ローン金利および手数料は以下の通り。 （終了週） 9月19日 9月12日 1年前 住宅ローン金利 期間３０年・固定 4.50 4.57 3.49 期間１５年・固定 3.54 3.59 2.77 期間５年・変動 3.11 3.22 2.76 期間１年・変動 2.65 2.67 2.61 （地域別） 全米平均 北東部 南東部 北中部 南西部 西部 ３０年金利 4.50 4.52 4.52 4.50 4.56 4.46 手数料（ポイント） 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7 １５年金利 3.54 3.58 3.57 3.53 3.61 3.48 手数料（ポイント） 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 ５年変動金利 3.11 3.14 3.14 3.36 3.10 2.95 手数料（ポイント） 0.5 0.4 0.5 0.3 0.7 0.6 １年変動金利 2.65 2.81 2.65 2.72 2.60 2.50 手数料（ポイント） 0.4 0.6 0.4 0.2 0.6 0.4
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