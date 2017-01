24─26日に2年・5年・7年債入札を実施、総額970億ドル＝米財務省

[ワシントン 19日 ロイター] - 米財務省は24日に330億ドルの2年債、 25日に350億ドルの5年債、26日に290億ドルの7年債の入札を実施すると発表 した。 発行日はいずれも9月30日。 償還日は、2年債が2015年9月30日、5年債が2018年9月30日、7年債 が2020年9月30日となる。 財務省はまた、25日に実施する5年債入札の利回りが1.375─1.499%の 範囲となった場合、2011年9月30日発行の7年債(表面利率1─3/8%)と銘柄 統合(リオープン)すると発表した。同7年債の残高は現在299億ドル。 *詳細はこちらをご覧ください。 <2年債> here <5年債> here <7年債> here