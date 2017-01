米金融・債券市場＝利回り上昇、緩和縮小時期が再び焦点に

[ニューヨーク 19日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2018GMT) 96*29.00(‐0*29.00)=3.7988% 前営業日終盤 97*26.00(+1*15.00)=3.7471% 10年債 (2018GMT) 97*28.00(‐0*15.00)=2.7464% 前営業日終盤 98*11.00(+1*11.00)=2.6915% 5年債 (2018GMT) 100*03.50(‐0*07.25)=1.4769% 前営業日終盤 100*10.75(+0*27.50)=1.4294% 2年債 (2018GMT) 100*02.75(‐0*00.25)=0.3306% 前営業日終盤 100*03.00(+0*03.00)=0.3266% 19日の米金融・債券市場では、米国債利回りが上昇した。前日は予想外の資産買い 入れ縮小見送りでおよそ1カ月ぶりの低水準をつけていたが、一夜明けて市場の注目は再 び緩和縮小時期にシフトしている。 前日の大幅上昇を受けて一部で利食い売りが出たほか、社債発行に備えたヘッジの動 きも相場の重しとなった。 米経済指標が景気改善を裏付ける内容となったことも圧迫した。9月の米フィラデル フィア地区連銀製造業業況指数は2年半ぶり高水準に上昇、6カ月先の見通しでも業況指 数が2003年9月以来の高水準となった。 午後の取引で、指標10年債 は15/32安。利回りは前日の2.69 %から2.75%に上昇した。 Tボンド先物9月限 は17/32安の132─30/32。 Tノート先物9月限 は14.50/32安の126─4/32。 Tボンド先物12月限 は23/32安の131─7/32。 Tノート先物12月限 は12/32安の125─6.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+1.00)