UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、緩和縮小時期が再び焦点に

(表を最終レートに更新しました。) [ニューヨーク 19日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 96*29.00(‐0*29.00)=3.7988% 前営業日終盤 97*26.00(+1*15.00)=3.7471% 10年債 (2105GMT) 97*26.50(‐0*16.50)=2.7519% 前営業日終盤 98*11.00(+1*11.00)=2.6915% 5年債 (2105GMT) 100*02.00(‐0*08.75)=1.4868% 前営業日終盤 100*10.75(+0*27.50)=1.4294% 2年債 (2105GMT) 100*02.25(‐0*00.75)=0.3387% 前営業日終盤 100*03.00(+0*03.00)=0.3266% 19日の米金融・債券市場では、米国債利回りが上昇した。前日は予想外の資産買い 入れ縮小見送りでおよそ1カ月ぶりの低水準をつけていたが、一夜明けて市場の注目は再 び緩和縮小時期にシフトしている。 前日の大幅上昇を受けて一部で利食い売りが出たほか、社債発行に備えたヘッジの動 きも相場の重しとなった。 米経済指標が景気改善を裏付ける内容となったことも圧迫した。9月の米フィラデル フィア地区連銀製造業業況指数は2年半ぶり高水準に上昇、6カ月先の見通しでも業況指 数が2003年9月以来の高水準となった。 FRBの政策に関する混乱が、引き続き市場関係者の関心の的となっている。FRB は財政引き締めや住宅ローン金利の上昇による経済への足かせを理由に、市場がほぼ確実 視していた9月の緩和縮小を見送った。 ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は「不透明感が 相場に一定の支援を提供しているのは確かだが、当面は利回りの適正水準を探る動きが続 く」との見方を示した。 午後の取引で、指標10年債 は15/32安。利回りは前日の2.69 %から2.75%に上昇した。 5年債 は7/32安。利回りは1.43%から1.48%に上昇した。 30年債 は1─1/32安。利回りは3.75%から3.81%に上昇 した。 財務省が実施した130億ドルの9年10カ月物インフレ指数連動債(TIPS、リ オープン=銘柄統合)入札は精彩を欠く内容となった。 最高落札利回りは0.500%で、入札前の水準を3ベーシスポイント(bp)上回 った。応札倍率は2.38倍だった。 また投資家は、低インフレへの懸念がFRBの緩和縮小見送りの決定要因になったか どうかについても注目している。 シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は今月、資産買い入れ縮小に着手する前にインフレ率 の上昇を確認したいと述べている。セントルイス地区連銀のブラード総裁もまた、低イン フレへの懸念を示している。 バークレイズのグローバルインフレ連動調査部門責任者、マイケル・ポンド氏は低イ ンフレへの懸念が「前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)でより影響力を発揮したの だろう」と指摘した。 FRBは同日、2020─2023年に償還を迎える国債を32億9600万ドル買 い入れた。20日は2036─2043年に償還を迎える国債を12億5000万─17 億5000万ドル買い入れる予定。 財務省は、来週24日に330億ドルの2年債、25日に350億ドルの5年債、2 6日に290億ドルの7年債の入札を実施する。 Tボンド先物9月限 は17/32安の132─30/32。 Tノート先物9月限 は14.50/32安の126─4/32。 Tボンド先物12月限 は23/32安の131─7/32。 Tノート先物12月限 は12/32安の125─6.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+1.00)