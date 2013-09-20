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＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月２０日─９日２７日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２３日（月） ０１：４５ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 51.5 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 51.7 51.4 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数 N/A 50.7 １２：３０ＧＭＴ ８月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A -0.15 １２：５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 53.1 ２４日（火） ０８：００ＧＭＴ ９月独ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 108.4 107.5 （現況指数） N/A 112.0 （期待指数） N/A 103.3 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A 0.9 （季調前前月比、％） N/A 2.2 （前年比、％） N/A 12.1 １３：００ＧＭＴ ７月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.7 １４：００ＧＭＴ ９月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 80.5 81.5 ２５日（水） ０６：００ＧＭＴ １０月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 7.0 6.9 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ８月米耐久財受注（商務省） （前月比、％） 0.1 -7.4 （輸送機器除く／前月比、％） N/A -0.8 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -4.0 １４：００ＧＭＴ ８月米新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.428 0.394 ２６日（木） ０８：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） N/A 2.2 ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局） （１０億ポンド） N/A -14.51 ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局） （前期比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 1.5 （改定値） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （９／２１までの週、１０００件） N/A 309 １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省） （前期比年率、％） 2.5 2.5 デフレーター N/A 0.7 （Ｑ２改定） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益改定値（商務省） （前期比、％） N/A 4.2 （速報値） １４：００ＧＭＴ ８月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 109.5 （前月比、％） N/A -1.3 ８月米住宅着工許可件数改定値（商務省） ２６─３０日 ０６：００ＧＭＴ ８月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -1.4 （前年比、％） N/A 2.3 ２７日（金） ０６：４５ＧＭＴ ７月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -0.8 ０６：４５ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） N/A 0.5 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A -0.21 （景況感指数） N/A 95.2 １２：３０ＧＭＴ ８月米個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.3 0.1 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.1 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 １３：５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） N/A 76.8 （速報値） ９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 1.6 （改定値） １─８月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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