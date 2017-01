米金融・債券市場＝上昇、景気見通し改善まで緩和縮小見送りとの見方

[ニューヨーク 20日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 97*16.50(+0*19.50)=3.7640% 前営業日終盤 96*29.00(‐0*29.00)=3.7988% 10年債 (2105GMT) 97*31.00(+0*04.50)=2.7356% 前営業日終盤 97*26.50(‐0*16.50)=2.7519% 5年債 (2105GMT) 100*02.75(+0*00.75)=1.4818% 前営業日終盤 100*02.00(‐0*08.75)=1.4868% 2年債 (2105GMT) 100*02.50(+0*00.25)=0.3345% 前営業日終盤 100*02.25(‐0*00.75)=0.3387% 20日の米金融・債券市場では、米国債価格が上昇した。市場は、景気見通しが一段 と改善するまで米連邦準備理事会(FRB)が金融政策を引き締める公算は小さいとの見 方に慣れつつある。 米株価が小幅安となったことも安全資産としての米国債の投資妙味を高めた。だが上 値は重かった。 セントルイス地区連銀のブラード総裁はこの日、経済指標が十分に力強い内容となれ ば、10月の量的緩和縮小もあり得るとの考えを示した。一方で、低インフレが引き続き 米経済のリスクとし、資産買い入れ縮小に着手する前にインフレ率の上昇を確認したいと も述べた。 モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのエグゼクティブディレクター兼シ ニア債券ストラテジストのジョナサン・マッケイ氏は、経済が十分に力強いことが裏付け られるまで金利の上昇は必要ないとの考えをFRBは示そうとしているとし、「緩和縮小 開始が年末になるのか、来年になるのかは不明だ」と述べた。 午後の取引で、指標10年債 は6/32高。利回りは2.74%と、前 日の2.76%から低下した。 5年債 は2/32高。利回りは1.50%から1.48%に低下した。 30年債 は21/32高。利回りは3.77%。前日は3.81%だっ た。 USバンク・ウェルス・マネジメントの債券調査部門責任者、ジェニファー・ベイル 氏は「FRBは最近の実質金利上昇とそれによる成長への影響や、資産買い入れ縮小によ るデフレへの影響に加え、予算案や債務上限引き上げをめぐる議会の対立を懸念している 」とし、こうした懸念を踏まえると、緩和縮小時期は12月になるとの見方を示した。 FRBは同日、14億7000万ドルの債券買い入れを行った。来週23日には20 19─2020年に償還を迎える国債を30億─40億ドル買い入れる予定。 米財務省は来週、総額970億ドルの2年・5年・7年債入札を実施する。 Tボンド先物12月限 は15/32高の131─22/32。 Tノート先物12月限 は3/32高の125─9.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (unch)