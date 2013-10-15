UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（15日）＝16本、279億0061万円

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(設定額を追加しました) ［東京 １５日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ ・＜円コース＞（毎月分配型）／＜円コース＞（年２回分配型） ・＜米ドルコース＞（毎月分配型）／＜米ドルコース＞（年２回分配型） ・＜豪ドルコース＞（毎月分配型）／＜豪ドルコース＞（年２回分配型） ・＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）／＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） ・＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）／＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） ・＜トルコリラコース＞（毎月分配型）／＜トルコリラコース＞（年２回分配型） ・＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）／＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型） ・＜マネープールファンドＡ＞／＜マネープールファンドＢ＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額 ：＜円コース＞＜米ドルコース＞＜豪ドルコース＞＜ブラジルレアルコース＞＜メキシコペソコース＞ ＜トルコリラコース＞各５００億円 ：＜ロシアルーブルコース＞各１５０億円 ：＜マネープールファンド＞各１００万円（自己設定） 設定額：合計２７９億００６１万円 ・＜円コース＞（毎月分配型）３４億１４８１万円／（年２回分配型）１１億０５４４万円 ・＜米ドルコース＞（毎月分配型）９０億８８７１万円／（年２回分配型）２２億６２４５万円 ・＜豪ドルコース＞（毎月分配型）１７億８５２４万円／（年２回分配型）３億１２３１万円 ・＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）５２億０１０３万円／（年２回分配型）６億４５３５万円 ・＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）２６億１４４７万円／（年２回分配型）３億０１９５万円 ・＜トルコリラコース＞（毎月分配型）２億０８４９万円／（年２回分配型）４８０３万円 ・＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）８億０７０１万円／（年２回分配型）１億０３２７万円 ・＜マネープールファンドＡ＞／＜マネープールファンドＢ＞各１００万円 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
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