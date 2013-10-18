UPDATE 1-阪和興業 、期間3年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.36％

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［東京 １８日 ロイター］ - 大和証券によると、阪和興業 は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。発行額１００億円。 利率 ０．３６％ 発行価格 １００円 スプレッド ３年スワップレート（オファーサイド）＋６ベーシスポイント（ｂｐ） 【 発行条件一覧 】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 銘柄 阪和興業 募集期間 １０月１８日 第２５回国内普通社債 払込日 １０月２５日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ３年 主幹事 下記参照 利率 ０．３６％ 財務代理人 三井住友銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ） 応募者利回り ０．３６０％ 償還日 ２０１６年１０月２５日 利払日 ４月、１０月の各２５日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ・主幹事：大和証券 みずほ証券 ・引受証券と引受額（単位：億円）： 大和証４５ みずほ証２５ ＳＭＢＣ日興証１０ 野村証１０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭 (片山直幸
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