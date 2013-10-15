16日の国内・海外経済指標と行事予定

(１０月１６日現在) ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ＊米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 ５年利付債の入札結果（財務省） - 1300 ９月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） - 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はプラス９時間） １５日（火） 0030 豪：中銀理事会議事録 - 0600 独：８月輸入物価（連邦統計庁） - 0645 仏：９月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 0830 英：９月消費者物価指数（国立統計局） - 0830 英：９月生産者物価指数（国立統計局） - 0900 独：１０月景気期待指数（ＺＥＷ） - 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1230 米：１０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（メキシコシティー） - 「非標準的金融政 策と中銀の独立性」 1510 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（サンフランシスコ） - 1530 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 2315 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 米経済見通しと金融 政策について Time Unknown スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 - シンガポール：ハリラヤハジ - 休場 ＝＝＝海外企業決算発表表予定＝＝＝ 15 Oct BMO Q3 2013 Citigroup Inc. 15 Oct AMC Q3 2013 Intel Corp. 15 Oct BMO Q3 2013 Johnson & Johnson 15 Oct AMC Q3 2013 Yahoo, Inc. １６日（水） 0830 英：６─８月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 0900 ユーロ圏：８月貿易収支（統計局） - 0900 ユーロ圏：９月消費者物価指数改定値（統計局） - 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1300 （発表延期）米：８月対米証券投資（財務省） - 1400 米:１0月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 1530 米：財務省４週間物・５２週間物ＴＢ入札 - 1625 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州ウェストレイク） - 「Housing in the National Economy」 1800 米地区連銀経済報告 - 2230 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（オクラホマ州オクラホマシティ） - 2245 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - 討論テーマ「Break Up the Big Banks」 （発表延期）米：９月消費者物価指数（労働省） - Time Unknown ポルトガル国債入札 - Time Unknown タイ中銀金融政策決定会合 ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝ 16 Oct AMC Q3 2013 American Express Company 16 Oct 11:00 Q3 2013 Bank of America Corp. 16 Oct BMO Q3 2013 BlackRock, Inc.16 Oct AMC Q3 2013 eBay 16 Oct AMC Q3 2013 International Business Machines