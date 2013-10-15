16日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
(１０月１６日現在) ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ＊米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 ５年利付債の入札結果（財務省） - 1300 ９月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） - 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はプラス９時間） １５日（火） 0030 豪：中銀理事会議事録 - 0600 独：８月輸入物価（連邦統計庁） - 0645 仏：９月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 0830 英：９月消費者物価指数（国立統計局） - 0830 英：９月生産者物価指数（国立統計局） - 0900 独：１０月景気期待指数（ＺＥＷ） - 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1230 米：１０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（メキシコシティー） - 「非標準的金融政 策と中銀の独立性」 1510 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（サンフランシスコ） - 1530 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 2315 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 米経済見通しと金融 政策について Time Unknown スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 - シンガポール：ハリラヤハジ - 休場 ＝＝＝海外企業決算発表表予定＝＝＝ 15 Oct BMO Q3 2013 Citigroup Inc. 15 Oct AMC Q3 2013 Intel Corp. 15 Oct BMO Q3 2013 Johnson & Johnson 15 Oct AMC Q3 2013 Yahoo, Inc. １６日（水） 0830 英：６─８月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 0900 ユーロ圏：８月貿易収支（統計局） - 0900 ユーロ圏：９月消費者物価指数改定値（統計局） - 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1300 （発表延期）米：８月対米証券投資（財務省） - 1400 米:１0月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - 1530 米：財務省４週間物・５２週間物ＴＢ入札 - 1625 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州ウェストレイク） - 「Housing in the National Economy」 1800 米地区連銀経済報告 - 2230 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（オクラホマ州オクラホマシティ） - 2245 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - 討論テーマ「Break Up the Big Banks」 （発表延期）米：９月消費者物価指数（労働省） - Time Unknown ポルトガル国債入札 - Time Unknown タイ中銀金融政策決定会合 ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝ 16 Oct AMC Q3 2013 American Express Company 16 Oct 11:00 Q3 2013 Bank of America Corp. 16 Oct BMO Q3 2013 BlackRock, Inc.16 Oct AMC Q3 2013 eBay 16 Oct AMC Q3 2013 International Business Machines
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文