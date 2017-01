米金融・債券市場＝10月償還Ｔビル利回りが大幅上昇、債務不履行への懸念で　

[ニューヨーク 15日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 97*06.00(‐0*27.00)=3.7829% 前営業日終盤 98*01.00( NA )=3.735% 10年債 (2105GMT) 98*01.50(‐0*12.50)=2.7276% 前営業日終盤 98*14.00( NA )=2.682% 5年債 (2105GMT) 99*23.00(‐0*03.25)=1.4339% 前営業日終盤 99*26.25( NA )=1.413% 2年債 (2105GMT) 99*25.50(‐0*00.75)=0.3543% 前営業日終盤 99*26.25( NA )=0.342% 15日の米金融・債券市場では、向こう2週間に満期を迎える短期証券(Tビル)利 回りが大幅に上昇した。債務上限引き上げ合意に向けて与野党の協議が進んでいる兆しが 見えるものの、万一デフォルト(債務不履行)に陥ればこれら短期債の返済が滞るのでは ないかとの懸念が広がった。 10月24日と31日償還のTビル利回り は終盤、前営業 日終盤から30ベーシスポイント(bp)上昇し0.50%を超えた。一時、債務上限引 き上げ合意への期待から10bp低下する場面があった。 2011年に発行され10月末に期限を迎える2年債の利回り も同様に 、前営業日から21bp上昇の0.7297%となった。 指標10年債 は9/32安。利回りが2.726%。前営業日終盤から 3.5bp上昇した。 Tボンド先物12月限 は2/32安の132─05/32。 Tノート先物12月限 は2/32安の125─27.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.25)