UPDATE 2-米金融・債券市場＝10月償還Ｔビル利回りが大幅上昇、債務不履行への懸念で

(内容を追加しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 97*06.00(‐0*27.00)=3.7829% 前営業日終盤 98*01.00( NA )=3.735% 10年債 (2105GMT) 98*01.50(‐0*12.50)=2.7276% 前営業日終盤 98*14.00( NA )=2.682% 5年債 (2105GMT) 99*23.00(‐0*03.25)=1.4339% 前営業日終盤 99*26.25( NA )=1.413% 2年債 (2105GMT) 99*25.50(‐0*00.75)=0.3543% 前営業日終盤 99*26.25( NA )=0.342% 15日の米金融・債券市場では、向こう2週間に満期を迎える短期証券(Tビル)利 回りが大幅に上昇した。債務上限引き上げ合意に向けて与野党の協議が進んでいる兆しが 見えるものの、万一デフォルト(債務不履行)に陥ればこれら短期債の返済が滞るのでは ないかとの懸念が広がった。 10月24日と31日償還のTビル利回り は終盤、前営業 日終盤から30ベーシスポイント(bp)上昇し0.50%を超えた。一時、債務上限引 き上げ合意への期待から10bp低下する場面があった。 2011年に発行され10月末に期限を迎える2年債の利回り も同様に 、前営業日から21bp上昇の0.7297%となった。 指標10年債 は9/32安。利回りが2.726%。前営業日終盤から 3.5bp上昇した。 30年債 は22/32安、利回りが3.785%。前営業日から4bp 程度上昇した。 上院民主・共和党指導部は14日の協議後、政府機関の一部閉鎖解除と2014年2 月中旬までの債務上限引き上げに向けて「大きく前進」したとの認識を示した。しかし、 下院共和党は、上限引き上げと政府機関の再開に向けて準備した独自案に対して党内で十 分な支持が得られないなど混迷が続いている。 2014年初めまでの短期的な上限引き上げ案が出ていることで、11月後半に期限 を迎えるTビルにはある程度の買いが戻った。ただ、2014年初めに期限を迎えるもの については、再び同様の状況に陥ることへの懸念から利回りが上昇した。 15日実施された総額650億ドルの3カ月・6カ月のTビル入札は応札倍率が20 09年以来の低水準となった。 ウィルミントン・ブロード・マーケット・ボンド・ファンドの共同マネジャーを務め るウィルマー・スティス氏によると、長めの国債の下落は、ある程度長期的には財政が安 定化するのではないかとの期待で逃避買いが鈍ったことを示している。 16日には4週間物と1年物Tビルに加え、189日物出納管理証券の入札が行われ る。 Tボンド先物12月限 は2/32安の132─05/32。 Tノート先物12月限 は2/32安の125─27.50/32。 *関連グラフィックは以下をご覧ください。 2年債利回り link.reuters.com/fuf83v Tビル利回り link.reuters.com/wet63v <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.25)