UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（16日）＝4本、1300万円

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(設定額を追加しました) ［東京 １６日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 ＦＲＭ ダイバーシファイド リンクファンド（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：三井住友信託銀行 みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（年１回決算型） 新光投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：大山日ノ丸証券 ＤＩＡＭ Ｊ─ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）＜愛称：ハッピー・オー ナー１年＞ ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：１００万円 販売会社：丸三証券 ＭＨＡＭ Ｊ─ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） ＜愛称：ビルオーナー（年１回決算型＞ みずほ投信投資顧問 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：未定
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